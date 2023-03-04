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السبت، 04-03-2023 01:57 م

دراسة : الأزمة المرورية ترتبط بارتفاع ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أن الضوضاء، وخاصة الليلية، ترفع مستوى هرمون التوتر، وتؤدي إلى تفاعلات الإجهاد الذهني، وارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن ضوضاء المرور ترتبط بارتفاع ضغط الدم، ويشمل ذلك حركة السيارات على الطرق والسكك الحديدية والطيران، لكن لم يجد الباحثون ارتباطاً بين ضوضاء الطائرات في النهار وضغط الدم.

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وقالت النتائج إن الضوضاء الليلية قد تؤدي إلى اضطرابات النوم وانقطاعاته، وبالتالي زيادة ملحوظة في توليد أنواع الأكسجين التفاعلية، والتهاب الأوعية الدموية داخل الدماغ.


وأجريت الدراسة في جامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز بألمانياً، ونُشرت على موقع المجلة الكندية لأمراض القلب. واعتمد البحث على تقييم 35 دراسة مقطعية سابقة.


وحذّرت النتائج من أن ضوضاء الطائرات الليلية يمكن أن تسبب وفيات حادة في القلب والأوعية الدموية، وأن الضوضاء الليلية بشكل عام قد تؤثر على تيبس الشرايين.


ودعت النتائج إلى زيادة المساحات الخضراء حول المناطق السكنية لدورها الفعّال في تخفيف آثار الضوضاء.

 

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