دراسة : السمنة المفرطة خطر على القلب

الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة القلب الألمانية إن السِمنة المفرطة تؤذي القلب، حيث ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل قصور القلب، وأمراض القلب التاجية، التي تمهد للإصابة بأزمة قلبية.



وأوضحت المؤسسة أنه يمكن تشخيص السِمنة المفرطة بفضل مؤشر كتلة جسم يبلغ 30، مشيرة إلى أن دهون البطن الزائدة تضر بصحة القلب خاصة؛ لذلك يجب أن يقل محيط الخصر عن 80 سم لدى النساء، و94 سم لدى الرجال.

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ولتجنب هذه المخاطر يجب التخلص من الوزن بأسلوب حياة صحي يقوم على المواظبة على الرياضة والتغذية الصحية، التي ترتكز على حمية البحر الأبيض المتوسط، بالإكثار من الخضروات والفواكه والأعشاب الطازجة، ومنتجات الحبوب الكاملة، والأسماك وزيت الزيتون، مع الإقلال من السكر، والملح، والدهون والوجبات السريعة، والأطعمة الجاهزة.

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