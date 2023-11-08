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الأربعاء، 08-11-2023 10:53 ص

دراسة تحدد الطريقة الأمثل لتخزين الأنسولين

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الوكيل الإخباري - أظهر بحث جديد أنه يمكن تخزين الأنسولين من دون تبريد لعدة أشهر، دون أن يفقد فعاليته، وحدد الباحثون درجة حرارة الغرفة المناسبة للحصول على هذه النتائج.

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ووجد الباحثون أنه للحصول على أفضل النتائج، يجب حفظ الأنسولين بعيداً عن الضوء المباشر، وعدم السماح له بأن يصبح بارداً جداً (أقل من درجة التجمد)، أو ساخناً جداً (أعلى من 25 درجة مئوية).


ووفق "مديكال نيوز توداي"، تشير المبادئ التوجيهية الحالية إلى أنه يمكن تخزين الأنسولين في درجة حرارة الغرفة، ولكن هذا التوجيه يمكن أن يكون مربكاً، لأن درجة حرارة الغرفة تختلف من مكان لآخر.


وحلّل الباحثون حاويات غير مفتوحة تحتوي على أنواع معينة من الأنسولين البشري، ووجدوا أنه يمكن تخزينها في درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية، لمدة تصل إلى 6 أشهر، دون أن تفقد قدراً كبيراً من الفاعلية.

 

 

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