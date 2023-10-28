السبت 28-10-2023
الوكيل الاخباري

اقتصاديون: الاحداث في المنطقة تستدعي خططاً طارئة لحماية الاقتصاد الأردني

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في نابلس

مستوطنون يهددون أطفال الضفة بالدمى الدموية والتهجير

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

ماليزيا تهدد "ميتا" و"تيك توك" باتخاذ اجراءً حازما

منظمة حقوقية : انقطاع الاتصالات في غزة قد يكون "غطاءً لفظائع جماعية"

وزير الخارجية الروسي: تدمير غزة وطرد سكانها سيخلق كارثة طويلة الأمد

البرلمان العربي: صمت وتخاذل المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي

المتحدث باسم جيش الاحتلال: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

المركزي: لا تعديل على اوقات دوام البنوك نهاية الشهر الجاري

عاجل

المتحدث باسم جيش الاحتلال: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

السبت، 28-10-2023 09:45 ص

دراسة تحدد العدد الأمثل من خطوات المشي يومياً

1698408011


الوكيل الإخباري - حددت دراسة دولية العدد الأمثل للخطوات التي يحصل بها معظم الأشخاص على أكبر الفوائد الصحية، كما أظهرت أن وتيرة المشي توفر فوائد إضافية.

وقالت الدراسة التي أجريت بقيادة جامعة غرناطة إن عدد الخطوات التي يتعين مشيها يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير هو 8 آلاف خطوة، أو ما يعادل 6.4 كم.

اضافة اعلان


وفيما يتعلق بخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وجد الباحثون أن معظم الفوائد تظهر عند حوالي 7 آلاف خطوة في اليوم.


وأجري البحث بالتعاون بين باحثين من المركز الطبي بجامعة رادبود الهولندية، وجامعتي غرناطة وكاستيلا لا مانشا في إسبانيا، وجامعة أيوا الأمريكية.


وتقليدياً، اعتقد الكثير من الناس أنه يتعين الوصول إلى حوالي 10 آلاف خطوة يومياً للحصول على فوائد صحية ؛ وهي فكرة خرجت من اليابان في ستينيات القرن الماضي، ولكن لم يكن لها أي أساس علمي.


واستند البحث إلى بيانات 110 ألف شخص من 12 دراسة سابقة.


وتبين أنه بالنسبة لمن يعانون من مستويات منخفضة من النشاط البدني، فإن كل 500 خطوة إضافية تعمل على تحسين صحتهم. حتى يتم إحراز تقدم تدريجي وزيادة عدد الخطوات يومياً.


وأظهرت الدراسة عدم وجود فرق بين الرجال والنساء في عدد الخطوات المطلوب.


ووجدت أيضاً أن المشي بشكل أسرع يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، بغض النظر عن إجمالي عدد الخطوات في اليوم.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
30d6b81b-5211-42e2-a444-e843c89247d2

لتحسين مزاجك- احرص على تناول هذه الأطعمة باستمرار

2022_2_14_22_45_8_358

9 علامات تخبرك بحالتك الصحية- لاحظها على وجهك

47-121148-herbs-drinks-treatment-diarrhea_700x400

مشروبات سحرية للتغلب على الإسهال بشكل سريع

tbl_articles_article_22758_8776bc9906f-19df-4edc-9be7-5bbe3333e989

تجنبا للهشاشة - كيف تحافظ على سلامة عظام الجسم؟

1698410335

الخضروات النشوية مصدر للمعادن الرئيسية

20231027203123702MJ

فائدة الصيام المتقطع.. أكثر استدامة لمرضى السكري

أخبار متعلقة
20231022102624741

المشي قبل الجراحة يقلل المضاعفات

1020232143416900756882

ما هي تمارين الكارديو المريحة؟

للاتااتتاللل

هل يمكن ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بنزلات البرد؟

الجريب-فروت-الاحمر-و-الاصفر

تعرف إلى الفوائد الصحية للفواكة المُرَّة

2020_6_15_20_35_55_876

10 أطعمة غنية بالبوتاسيوم أكثر من الموز.. تعرف عليها!