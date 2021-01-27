دراسة تكشف خطر إعادة استخدام عبوات المياه البلاستيكية!

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة إلى أن إعادة استخدام العبوات البلاستيكية مرات عدة عادة مضرة وسيئة جداً. وذكر موقع Treadmillreviews في تقرير له أن هذه العبوات تحتوي على عدد كبير من الجراثيم الضارة.

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واشار إلى أنه تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد فحوصات أجريت على عبوات استخدمها بعض الرياضيين لمدة أسبوع واحد.



وتبين أن كل عبوة تشكل مكاناً لعيش 900 ألف نوع بكتيريا في كل سنتم مكعب واحد. وهو ما يعني أنها أكثر اتساخاً من كرسي المرحاض.



ووجد الباحثون أيضاً أن 60% من أنواع البكتيريا هذه يمكن أن تسبب الأمراض المختلفة. ورأوا في هذا السياق أن الحل هو استخدام العبوات القابلة للاستعمال المتكرر حيث يمكن اعادة غسلها وتعقيمها والقضاء على مختلف أنواع الجراثيم التي يمكن أن تعيش عليها.



ونصحوا باختيار تلك المصنوع من مادة الإينوكس أو من الزجاج القابل لإعادة الاستعمال. كما نبهوا إلى أن عدم استخدام عبوات البلاستيك يعود بالكثير من الفوائد على البيئة أيضاً. إذاً حان الوقت لتغيير هذه العادة غير الصحية وغير البيئية أيضاً.

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