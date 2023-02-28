الثلاثاء 28-02-2023
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الثلاثاء، 28-02-2023 11:04 ص

دراسة توضح حقيقة صادمة عن الملح !

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الوكيل الإخباري- يُشار إلى الملح منذ فترة طويلة على أنه العدو الأول للذين يعانون من مشاكل في القلب، حيث يطلب الأطباء من المرضى تقليل كمية الصوديوم التي يستهلكونها.

لكن دراسة جديدة تقول إن تقييد الملح بكثرة قد يزيد في الواقع من خطر الموت المبكر لمرضى قصور القلب.

وتعتمد هذه الدراسة على مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تفترض أن فوائد التخلص من الملح لهذه المجموعة الفرعية من المرضى قد تكون مبالغا فيها.

وربطت الدراسات السابقة الصوديوم الزائد بارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب ويمكن أن يفاقم فشل القلب الحالي.

ويؤدي الكثير من الصوديوم إلى زيادة احتباس السوائل في الجسم، ما يزيد من حجم الدم داخل الأوعية الدموية. وعندما يتدفق المزيد من الدم عبر الأوعية الدموية، يزداد ضغط الدم، ما يجبر القلب على العمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

وتوصي جمعية Heart Failure Society of America بتناول غرامين إلى ثلاثة غرامات من الصوديوم يوميا للأصحاء. لكن، أولئك الذين يعانون من قصور القلب المعتدل أو الشديد يجب أن يستهلكوا أقل من غرامين يوميا، وهو أقل بقليل من ملعقة صغيرة واحدة.

يوجد الصوديوم في كل طعام تقريبا، ما يجعل من الصعب تتبعه بل ويصعب تجنبه.

ويضطر العديد من الأشخاص المصابين بقصور القلب إلى تقييد نظامهم الغذائي بشدة وتجنب هذه الأطعمة خوفا من تناول الصوديوم بكميات زائدة.

وفي دراسة جديدة قدمت في القمة السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب الأسبوع الماضي، أفاد الأطباء أن تقييد تناول الصوديوم في النظام الغذائي إلى أقل من التوصية المعتادة كانت له نتائج عكسية.

وجمع الباحثون بيانات من تسع تجارب إكلينيكية سابقة، كل منها قيم فعالية المستويات المختلفة للقيود المفروضة على تناول الصوديوم لمرضى قصور القلب.

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روسيا اليوم

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