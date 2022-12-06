دراسة توضح فائدة القهوة على صحة الكلى

الوكيل الإخباري-قالت دراسة حديثة إن شرب القهوة بانتظام يحسن وظائف الكلى، وأن استهلاكها يخفض خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، أو البول الزلالي، أو الفشل الكلوي.



واعتمدت الدراسة التي نشرتها دورية "كلينيكال نيوترشن" على الملاحظة، ووجدت أنه عند شرب كل كوب قهوة بانتظام يتحسن معدّل الترشيح الكبيبي، وهو مقياس لأحد وظائف الكلى.



وأجريت الدراسة في جامعة روتردام، واعتمدت على بيانات 7983 شخصاً من المسح الوطني الهولندي، ومقارنتها مع 3011 مشاركاً، يبلغ متوسط أعمارهم 66 عاماً، بعد متابعتهم 5 أعوام ونصف.



وبلغ متوسط استهلاك القهوة اليومي لدى المشاركين 3 أكواب، بينما لم يشرب 4% منهم القهوة. وكان الرجال أكثر استهلاكاً. وعلاوة على ذلك، كان محتسو القهوة بكثرة أكثر عرضة للتدخين، وتناول الكحول، والكثير من السعرات الحرارية.



ووجدت النتائج أن تناول 4 أكواب من القهوة حسن وظائف الكلى في ترشيح النفايات، وأنه كان بشكل عام أفضل من تناول أقل من كوبين يومياً.



ويعتقد الباحثون أن تأكيد هذه النتائج يتطلب مزيداً من الدراسة.

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