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الخميس، 17-11-2022 09:37 ص

الطماطم تحسن صحة الأمعاء

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الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة جديدة أن استهلاك الطماطم يساعد على صحة توازن بكتيريا الأمعاء ويعزّز نسبة البكتيريا الجيدة مقابل الضارة.

وأجريت الدراسة في جامعة ولاية أوهايو على نماذج حيوانية تم إطعامها مسحوق الطماطم المجفّف لمدة 14 يوماً، بنسبة 10% من نظامها الغذائي.

وبحسب موقع "مديكال نيوز توداي"، لاحظ الباحثون تحسناً ملحوظاً في نسبة البكتريا الجيدة إلى الضارة.

وأظهر التحليل الميكروبي لعينات الطماطم أنها تحتوي على تنوع كبير من البكتيريا الجيدة، وأنه من المرجح استفادة أمعاء الإنسان من هذه الميزة في الطماطم إذا تمت إضافتها إلى النظام الغذائي بشكل أساسي.

وتوفر الطماطم مزايا صحية عديدة، أهمها فيتامين سي والألياف والليكوبين اللازم لصحة الجلد، لكن هذه الدراسة هي الأولى التي تدرس تأثير الطماطم على الأمعاء.

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