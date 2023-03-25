دراسة : خطر سرطان الدم يرتفع مع اللحوم الحمراء المصنعة

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة يابانية جديدة في جامعة أوساكا إلى أن تناول اللحوم الحمراء المصنّعة يرتبط بزيادة معدل الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد، ومتلازمة خلل التنسج النقوي MDS لدى السكان اليابانيين.



ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة الصحة البيئية والطب الوقائي. وقام فريق البحث بمتابعة البيانات الصحية والغذائية لـ 93366 شخصاً لمدة أكثر من 10 سنوات، وتم تسليط الضوء على تأثير اللحوم المصنعة المختلفة، وتضمن ذلك الأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء.

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وأظهرت النتائج أن زيادة تناول اللحوم الحمراء المصنّعة يرتبط بارتفاع نسبة خطورة الإصابة بهذين المرضين بمعدل 1.63 مرة، مقارنة بمن يتناولون الحد الأدنى من هذه الأطعمة.



ولم يجد الباحثون ارتباطاً بين تناول أنواع اللحوم المصنّعة الأخرى، كالأسماك، وبين سرطان الدم أو متلازمة خلل التنسج النقوي.

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