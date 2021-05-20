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الخميس، 20-05-2021 12:16 م

دراسة.. رائحة النَفَس تكشف الأمراض.. حتى الخطِرة منها

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الوكيل الاخباري - توصّل باحثون إلى أنه يمكن كشف الإصابة بالأمراض من خلال رائحة النَفَس.

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وشملت الدراسة 591 شخصاً يتمتعون بصحة جيدة و813 شخصاً يعانون من 17 مرضاً مختلفاً. وطُلب من كل هؤلاء أن ينفخ في آلة تساعد على تحليل النَفَس. وتبين من خلال ذلك أن بعضهم يعاني أمراضاً ومنها مرض كرون.


وجاءت هذه النتيجة بعدما عزل الباحثون بعض الروائح، ومنها رائحة الدخان وغيرها. وتمكّنوا عبر ذلك من كشف أمراض منها سرطان الرئة. وما زالت هذه الدراسة تحتاج إلى التقييم من الاتحاد الأوروبي، علماً أن الاهتمام برائحة النَفَس ليس أمراً جديداً في عالم الطب.

وجرى الحديث في إطار هذه الدراسة عن الأنف الإلكتروني الذي يمكنه تبيان ما يعاني منه الأشخاص من أمراض. إلا أنه ما زال يحتاج إلى التجربة على عدد كبير من الناس من أجل إثبات فاعليته.

 

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