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الخميس، 31-12-2020 12:43 م

دراسة: شرب القهوة والشاي يوميا يقلل من خطر الوفاة المبكرة

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الوكيل الاخباري - أكدت دراسة يابانية جديدة أن تناول القهوة والشاي الأخضر يومياً مفيد للصحة ويمكن أن يقي من الوفاة المبكرة وخاصة لدى مرضى السكري.

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واعتمادا على تحليل آثار استهلاك الشاي الأخضر واستهلاك القهوة بين عينة مؤلفة مما يقرب من 5000 بالغ مصاب بالسكري، لاحظ فريق من الباحثين في اليابان أن مخاطر الوفاة المبكرة كانت الأقل بين المشاركين في الدراسة الذين شربوا أربعة أكواب من الشاي وفنجانين من القهوة كل يوم، بحسب ما ذكر موقع "vistabuzz".

 

على مدار خمس سنوات، قدم الباحثون في اليابان استبيانات لما يقارب من 5000 مشارك في الدراسة ممن التحقوا في سجل فوكوكا للسكري. تضمنت الأسئلة موضوعات تتعلق بالنظام الغذائي ونمط الحياة، والتدخين، والنوم، واستهلاك القهوة والشاي الأخضر بشكل يومي. في نهاية الدراسة، توفي 309 من الأشخاص.


وخلصت الدراسة إلى أن أولئك الذين يشربون كوبًا واحدًا من الشاي الأخضر كل يوم لديهم فرصة أقل بنسبة 15% للوفاة المبكرة، وأولئك الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب لديهم فرصة أقل بنسبة 27%، والذين يشربون أربعة أكواب لديهم فرصة أقل بنسبة 40%.


بالنسبة للقهوة، لوحظ أن شرب كوب واحد من القهوة يقلل خطر الوفاة بنسبة 19%، في حين قلل شرب فنجانين من القهوة يومياً احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 41%. كان الأشخاص الذين لديهم أدنى احتمالات للموت المبكر هم أولئك الذين شربوا أربعة أكواب من الشاي الأخضر وكوبين من القهوة يوميًا.


ووجد الباحثون إلى أن ارتفاع استهلاك الشاي الأخضر والقهوة كان مرتبطًا بشكل كبير بانخفاض الوفيات الناجمة عن مرض السكري من النوع 2.

 

سبوتنيك

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