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السبت، 11-06-2022 11:09 ص

دراسة..كثرة الدهون والفركتوز سبب تضاعف انتشار السكري

انتشار-مرض-السكري-في-العالم-والعالم-العربي


الوكيل الإخباري - دعت دراسة جديدة من يميلون إلى تناول البرغر والبطاطا المقلية والصودا إلى التفكير مرتين في خياراتهم الغذائية بعد أن أظهرت نتائجها أن النظام الغذائي عالي الدهون والفركتوز يزيد إفراز مادة الجلسرات التي تتسبب في تلف خلايا البنكرياس ومرض السكري.

وبحسب الدراسة التي أجراها فريق من معهد تيراساكي للابتكار الطبي في لوس أنجلوس تضاعف انتشار مرض السكري خلال العقدين الأخيرين، وخاصة نوعية المرض التي لا يوجد معها ما يكفي من أنسولين في الجسم، والتي تحدث نتيجة تلف خلايا البنكرياس.

وقد وجدت نتائج الدراسة التي نشرتها دورية "سل ميتابوليزم" أن النظام الغذائي الغربي الغني بكل من الدهون وسكر الفركتوز يتسبب في إطلاق مادة الجلسرات في الأمعاء الدقيقة، وهي مستقلب خاص بالفركتوز، والتي تدخل إلى الدورة الدموية وتؤدي إلى تلف خلايا بيتا البنكرياسية المنتجة للأنسولين.

ووفقاً للدراسة، يعمل البنكرياس للتعويض عن ذلك من خلال إفراز مزيد من الأنسولين، وهي حالة لا تستجيب لها الأنسجة بشكل طبيعي، وتؤدي إلى تراكم مزيد من الجلوكوز وارتفاع مستواه بشكل دائم في الدم.

وأشارت النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى أن التعرض لفترات طويلة لمستويات عالية من الجلسرات بسبب الاستهلاك المفرط للأنظمة الغذائية الغربية الغنية بالفركتوز والدهون الغذائية يشكل خطراً على تلف خلايا البنكرياس وتطور مرض السكري.

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