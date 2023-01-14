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السبت، 14-01-2023 03:00 م

دراسة : كل ألف خطوة مشي تقلل الخطر على القلب

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الوكيل الإخباري-وجدت دراسة حديثة أن المشي ما بين 6 و9 آلاف خطوة يومياً يرتبط بانخفاض كبير في مخاطر أمراض القلب لدى كبار السن. وأن كل 1000 خطوة إضافية للذين يسيرون حالياً أقل من 3 آلاف خطوة في اليوم تمثل انخفاضاً كبيراً في هذا الخطر.

وأجريت الدراسة في جامعة ماساتشوستس، وقامت بتحليل بيانات أكثر من 20 ألف شخص في الولايات المتحدة و42 دولة أخرى.

وتوصلت النتائج التي نشرتها دورية "سيركوليشن" إلى أن المشي بين 6 و9 آلاف خطوة يومياً يقلل خطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية بنسبة بين 40% و50%.

وقالت الدكتورة أماندا بالوش المشرفة على الدراسة: "الذين يمشون حالياً أقل من 3 آلاف خطوة في اليوم، سيكون التحسن لديهم كبيراً إذا زاد العدد إلى 7 آلاف خطوة، ومقابل كل 1000 خطوة مضافة، وجدنا انخفاضاً تدريجياً في مخاطر الأمراض القلبية الوعائية".

ودعت النتائج إلى تتبع عدد الخطوات بواسطة تطبيقات الهاتف أو أجهزة قياس المشي.

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