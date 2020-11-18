دراسة: مدة النوم مهمة لطول العمر

الوكيل الإخباري _ يعد النوم من الامور الاساسية في حياة الانسان والذي يؤثر على وضائف الجسم بشكل كبير ، وقد كشفت دراسة أمريكية بأن مدة النوم الكافية تؤمن حماية للقلب وتعتبر مهمة لطول العمر .

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وتعتبر مدة النوم مهمة للحماية من قصور القلب، حيث أن الأشخاص الذين يتمتعون بأنماط نوم صحية يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.



وحسبما اشارت الدراسة الى أن المدة المثالية للنوم من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة.



وقد راقب العلماء 408802 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا، تم تشخيص 5221 منهم بقصور في القلب، واتضح أنهم يعانون من مشاكل في النوم، حيث عانى البعض من الأرق، وغالبًا ما يستيقظ آخرون في الليل بسبب الشخير، والبعض الآخر يعانون من قلة النوم.



كما واكد علماء من جامعة "قوانغتشو" الطبية في الصين إلى أن النوم أثناء النهار لأكثر من ساعة يعتبر "قاتلا".



المصدر : سبوتنيك

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