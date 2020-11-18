الأربعاء 18-11-2020
الوكيل الاخباري

الأوقاف توضح للوكيل حول خطبة صلاة الجمعة

مشاهد متسولين تثير قلق الأردنيين

إلغاء بدل خدمات استيراد المشتقات النفطية عبر الترانزيت

أسعار الذهب الأربعاء 18/11/2020

وفيات الأربعاء 18/11/2020

الصحة : إجراء جديد بعد إيعاز حكومي بسبب تفشي كورونا

أجواء لطيفـــة اليوم

بريطانيا: 598 وفاة و 20051 إصابة جديدة بكورونا

تعليق الدوام في مديرية تربية لواء الكورة

تسجيل إصابات بكورونا في وزارة التخطيط




الأربعاء، 18-11-2020 11:55 ص

دراسة: مدة النوم مهمة لطول العمر

3764181-469933665


الوكيل الإخباري _  يعد النوم من الامور الاساسية في حياة الانسان والذي يؤثر على وضائف الجسم بشكل كبير ، وقد كشفت دراسة أمريكية بأن مدة النوم الكافية تؤمن حماية للقلب وتعتبر مهمة لطول العمر .

اضافة اعلان
 

وتعتبر مدة النوم مهمة للحماية من قصور القلب، حيث أن الأشخاص الذين يتمتعون بأنماط نوم صحية يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وحسبما اشارت الدراسة الى أن المدة المثالية للنوم من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة.

وقد راقب العلماء 408802 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا، تم تشخيص 5221 منهم بقصور في القلب، واتضح أنهم يعانون من مشاكل في النوم، حيث عانى البعض من الأرق، وغالبًا ما يستيقظ آخرون في الليل بسبب الشخير، والبعض الآخر يعانون من قلة النوم.


كما واكد علماء من جامعة "قوانغتشو" الطبية في الصين إلى أن النوم أثناء النهار لأكثر من ساعة يعتبر "قاتلا".


المصدر : سبوتنيك 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
81878-2c638ac0-abe7-4599-8ab2-106e56c08d3a-stocksy_txp40250c07dhj100_small_477116

أضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء

00

دراسة .. تناول بيضة واحدة فقط في اليوم يزيد من خطر الإصابة بمرض خطير!

620202511454768214023

طرق غير متوقعة لخسارة الوزن دون اللجوء لأنظمة غذائية صارمة!

Tecentriq-SCLC-Small-Cell-Lung-Cancer-732x549-2-732x549

أعراض خفية لسرطان الرئة

عصير-الكرفس-للتخسيس

فوائد صحية بالجملة لمشروب الكرفس

1584269105_207_33692_

علاج فوري لمشكلة تشقق الشفاه في فصل الشتاء

أخبار متعلقة
ab42b4da0378a22d146584c85ce717af

هذا مايحدث لجسمك عند السهر ليلاً والنوم نهاراً

120205105956759193698

لمن يعاني من الأرق!.. إليك هذه الاطعمة

flu

الكشف عن عدد ساعات النوم الضرورية للوقاية من الإنفلونزا

017651414_30300

الأطباء يحذرون من عادات يومية خاطئة وشائعة!

shutterstock_291583337

اضرار النوم بعد تناول الطعام

2018_12_11_14_34_55_322

النوم على البطن.. اضرار صحية جسيمة تعرف عليها