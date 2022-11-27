دراسة : مكملات الحمل قد لا توفر ما يكفي من الحديد

الوكيل الإخباري-دعت دراسة كندية جديدة الحوامل إلى تناول مكملات حديد إضافية خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من الحمل، أو زيادة جرعة مكمّل الحديد، بعدما تبين أن نسبة غير قليلة من المشاركات في الدراسة تعانين من نقص الحديد في نهاية الحمل.

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وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة بريتش كولومبيا إن توصيات الحديد الحالية قد لا تكون كافية، فقد كشفت فحوصات الدراسة أن 80% من الحوامل اللاتي يتناولن مكملات الحديد الموصى بها لديهن نقص في هذا المعدن الهام في أواخر الحمل.



وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، أجريت الدراسة لـ 60 امرأة حامل تم اختيارهن بشكل عشوائي من مترو مدينة فانكوفر، وكان معظمهن يتناولن مكملات الحديد طوال فترة الحمل، والتي يُفترض أن توفر كل احتياجات الحامل من المعدن.



وحثّت نتائج الدراسة على مراجعة إرشادات وتوصيات الجهات الصحية الخاصة بالحديد للحوامل والتي قد لا تكون كافية، خاصة أن امتصاص المعدن يختلف من شخص لآخر.

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