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الثلاثاء، 25-07-2023 03:48 م

دراسة : 32 بروتيناً في الدم تشير إلى تزايد مخاطر الإصابة بالزهايمر

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الوكيل الإخباري- رغم صعوبة تحديد الأشخاص الذين تتزايد احتمالات إصابتهم بمرض الزهايمر، نجح فريق طبي أمريكي في تحديد دلالات معينة في الدم تشير إلى احتمال إصابة شخص ما بهذا المرض، قبل حدوث الإصابة بفترة تتراوح ما بين 10 إلى 20 عاماً.

وفي إطار الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية Science Translational Medicine، اختبر الفريق البحثي من المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة أكثر من 4800 من بروتينات الدم في أكثر من 10 آلاف شخص في منتصف العمر 45 إلى 60 عاماً، على مدار 25 عاماً، وقاموا بتحديد 32 بروتيناً ترتبط بتزايد مخاطر الإصابة بالزهايمر عند تقدم العمر.

ويقول الباحث كينان ووكر المتخصص في مجال أمراض تدهور الجهاز العصبي في معهد الشيخوخة الأمريكي إن "هذه التغيرات البيولوجية تحدث خارج المخ في منتصف العمر، لدى الأشخاص الذين تتزايد احتمالات إصابتهم بالمرض في مراحل لاحقة من العمر".

وأضاف: "نعتقد أن تحديد هذه البروتينات سوف يساعدنا في نهاية المطاف في وضع أهداف علاجية جديدة".

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