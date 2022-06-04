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السبت، 04-06-2022 02:17 م

دعوة لتجنب نزع شعر الأنف

طريقة_ازالة_شعر_الانف


الوكيل الإخباري - حذرت الدكتورة ماريون مورس-كاربي من نزع شعر الأنف لأهميته الصحي، حيث ينقي الهواء المستنشق من الفيروسات والبكتيريا وجزيئات الأوساخ.


وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه يجب إزالة الشعر الذي يبرز من الأنف فقط، بملقاط معقم جيداً،  للحيلولة دون دخول الجراثيم إلى مجرى الدم عبر الأنف.


وأضافت أن مقص الأظافر المدبب غير مناسب، لخطر إصابة الغشاء المخاطي، مشيرة إلى أن من الأفضل استخدام مقص خاص مستدير.


ويمكن أيضاً استخدام أداة تهذيب شعر الأنف، رغم أنها تؤدي إلى نموه مجدداً على نحو سريع.

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