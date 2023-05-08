دمل الفخذ.. إليك أسباب ظهوره وطرق العلاج

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من ظهور دمامل في منطقة الفخذ مما يثير القلق والتوتر ويسبب الإنزعاج الشديد خوفًا من ظهور بعض المضاعفات أو التأثير السلبي على هذه المنطقة خاصًة إذا استمرت الدمامل لفترة طويلة.

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نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بدمل الفخذ، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



عادًة ما يحدث دمل الفخذ نتيجة عدوى داخل بصيلات الشعر أو الغدة الدهنية حيث يبدأ بنتوء صغير ثم تمتلئ بالصديد، كما يمكن أن تحدث هذه الدمامل في الرقبة أو الثدي أو الإبطين أو الأرداف، وقد تنتقل هذه الدمامل من منطقة لأخرى نتيجة انتشار العدوى.



كيف يتم اكتشاف الدمل؟

عادًة ما تبدأ الدمامل على شكل نتوءات حمراء صغيرة تسبب الحكة أو الألم ويستمر ذلك أيام قليلة ثم ينتفخ النتوء ويصبح دمل لأنه يمتلئ بالصديد البكتيري ويصبح لونه أبيض ومن ثم يشعر المريض بالألم الشديد والحرقان.



أسباب دمل الفخذ

يمكن للبكتيريا الموجودة بشكل طبيعي على الجلد أن تصيب بصيلات الشعر وتسبب التهاب المنطقة المحيطة مما يتسبب في تكوين البثور وذلك نتيجة احتكاك الجلد ببعضه وزيادة التعرق خاصة في فصل الصيف.



كما تزداد فرص الإصابة نتيجة:

- ضعف الجهاز المناعي وبالتالي عدم القدرة على السيطرة على البكتيريا.

- الإصابة بمرض السكري.

- التعايش مع شخص يعاني من دمامل الفخذ.

- الإصابة بالسمنة.



متى يتم استشارة الطبيب المختص؟

من الطبيعي أن تختفي الدمامل من تلقاء نفسها خلال أسبوع أو أقل دون التعرض لأي مضاعفات صحية، ولكن في حالة الإصابة بالدمامل في الفخذ الداخلي يمكن أن يكون أكبر، وبالتالي صعوبة الشفاء منه مما يتطلب في هذه الحالة استشارة الطبيب المختص فورًا.



أعراض دمل الفخذ

هناك بعض الأعراض المصاحبة لدمامل الفخذ التي يجب الانتباه لها جيدًا من بينها:

- آلام الجسم.

- الحمى.

- القشعريرة.

- الشعور بالتعب.

- تكرار الإصابة بالدمل.



علاج دمل الفخذ

في العديد من الأحيان قد يختفي الدمل من تلقاء نفسه، ولكن يمكن وضع كمادات دافئة على المنطقة المصابة لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة ثلاث مرات في اليوم الواحد ويجب الحذر جيدًا من أن يكون الماء ساخن، وذلك لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.



كما يفضل الحرص على ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة لتقليل الحكة والتهيج، كما ينصح بضرورة استشارة الطبيب المختص في حالة استمرار الشعور بالألم أو زيادة حجم الدمل، وحينها يمكن تناول الأدوية بما في ذلك المضادات الحيوية التي تقضي على الصديد وتقلل من حجم الدمامل.



الكونسلتو الطبي

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