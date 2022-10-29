دهون أوميغا 3 تحسن ذكاء الخُدج

الوكيل الإخباري-كشف بحث جديد صلة بين أحماض أوميغا 3 الدهنية DHA وزيادة معدل ذكاء المولودين قبل الأوان.

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ويُرجح أن للخُدّج درجات أقل في معدل الذكاء والضعف الإدراكي مقارنة مع المولودين بعد حمل مكتمل.



وأجريت الدراسة في جامعة ساوث أستراليا، ونُشرت في "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن"، واقترحت تزويد المولودين قبل الأوان بأحماض أوميغا3 الدهنية، بسبب انخفاض تركيز هذه الدهون في أنسجة المخ.



وقالت الدكتورة جاكلين غولد المشرفة على البحث: "المولودون مبكراً محرومون من الإمداد الطبيعي لدهون DHA التي تتراكم عادة في الدماغ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل".



وأضافت "كان الهدف من بحثنا اختبار إذا كانت مكمّلات الـ DHA بعد الولادة، تعوض بعض ما يفتقر إليه هؤلاء الرضع بسبب الولادة المبكرة وتعزز نمو الدماغ".

وتابعت الدراسة 323 رضيعاً ولدوا قبل الأسبوع الـ29 من الحمل، وأعطوا 60 مغم من DHA يومياً عبر التغذية المعوية أو أنبوب التحكم، ومقارنتهم مع مجموعة أخرى من الخدّج.



وقالت غولد: "في المتوسط، سجلت مجموعة الـ DHA درجة أعلى بـ 3.5 نقاط على مقياس الذكاء من المجموعة الضابطة".

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