رائحة القدمين الكريهة قد تنذر بأمراض السكري والكلى

الوكيل الإخباري-أكد الخبراء أن رائحة القدمين الكريهة يمكن أن تكون علامة على مرض السكري أو أمراض الكلى، فإذا كانت رائحة الأقدام حامضة مثل الخل قد تكون علامة على مرض السكر وأمراض الكلى، بحسب موقع "Health".



أسباب رائحة القدمين الكريهة

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إن رائحة القدم مثل الخل هي في الأساس رائحة كريهة تأتي من العرق لذلك، إذا كنت تتعرق بغزارة، يمكن أن تكون رائحة عرقك سيئة مثل الخل.



من يتعرق كثيرا:



• المراهقون أكثر عرضة إلى التعرق كثيرًا، غالبًا بسبب التغيرات الهرمونية.



• يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض كامنة مثل مرض السكري أو الالتهابات الفطرية أن يفرزوا رائحة العرق مثل الخل إذا كنت تعاني من مرض السكري أو حالة من أمراض الغدة الدرقية، فقد يؤدي ذلك إلى التعرق المفرط.



• الأشخاص المصابون بفرط التعرق، وهو اضطراب جلدي يتسبب في التعرق بكثرة.

حتى في بعض أمراض الكلى، عندما يبدأ إنتاج المزيد من اليوريا في الدم، يمكن أن يؤدي إلى ظهور عرق يشبه الخل. يحدث هذا بسبب تكسير اليوريا إلى بعض المركبات بسبب وجود البكتيريا الموجودة في جلد الإنسان الطبيعي.



هل رائحة القدمين مثل الخل شائعة؟

إنها ليست حالة موجودة لدى الجميع، ولكن يمكن أن يكون لدى الكثير من الناس أقدام تنبعث منها رائحة مثل الخل، وخاصة أولئك الذين يعانون من مرض السكري وأمراض الكلى.



نصائح للتخلص من رائحة القدمين



يمكنك التخلص من التعرق الزائد عن طريق إضافة الفيتامينات إلى نظامك الغذائي تلعب النظافة أيضًا دورًا مهمًا في التأكد من أن رائحة قدميك لا تشبه رائحة الخل.



إليك ما يمكنك فعله للتحكم في الرائحة الكريهة للقدمين:



1. اغسل القدمين مرتين على الأقل في اليوم

التعرق سبب رئيسي لرائحة كريهة من قدميك لذلك، من المهم جدًا أن تحافظ على نظافة قدميك وجفافها اغسلها مرتين على الأقل في اليوم قبل ارتداء الجوارب والأحذية.



2. ارتداء الجوارب القطنية

القطن هو نسيج يسمح بمرور الهواء، ولهذا فهو خيار رائع لقدميك، قم بتغيير الجوارب إذا أصبحت رطبة قليلاً لذا، احمل معك جوارب إضافية.



3. استخدم مضادات التعرق

استخدم مضاد التعرق الذي يحتوي على كلوريد الألومنيوم ، يساعد في السيطرة على التعرق المفرط بمجرد أن تتمكن من التحكم في التعرق، ستختفي الرائحة الحامضة أيضًا.



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