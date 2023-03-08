الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق مؤتمر التعليم الدامج في الأردن بمشاركة الجهات الوطنية والدولية

الأمانة: تركيب 5 إشارات ضوئية على دوار الشميساني قريباً

وزارة العمل تدعو الباحثين عن وظائف لحضور برنامج تدريبي في الكرك

روسيا: لا نعترف بسعر النفط المحدد من مجموعة السبع

تكليف جملا النظامي بني مصطفى رئيسا لبلدية جرش اليوم

منح دراسية وخصومات على رسوم الساعات وتقسيطها لأبناء متقاعدي الضمان

الوطنية لشؤون المرأة: الأردن بالمرتبة 67 عالميًا على مؤشر مشاركة النساء الإلكترونية

العثور على أكثر من 100 طفل مهاجر في مقطورة مهجورة في المكسيك

التعامل مع 1384 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير النقل يطلع على عمل الأرصاد الجوية

الأربعاء، 08-03-2023 12:22 م

رجيم منتشر وشهير جداً.. يزيد خطر الإصابة بنوبات قلبية

خهخهخ


الوكيل الاخباري - ارتفعت شعبية حمية الكيتو منخفضة الكربوهيدرات في السنوات الأخيرة بين أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة.

إلا أن دراسة حديثة كشفت خطراً غير متوقع لتلك الحمية والحمية الشبيهة بالكيتو أيضاً، حيث يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في الكوليسترول الضار.

اضافة اعلان

 

والذي يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب تقرير نشر على موقع "فوكس نيوز".

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب
وكشف عن نتائج الدراسة يوم الأحد في "نيو أورلينز" بولاية لويزيانا الأميركية، وذلك في الجلسة العلمية السنوية للكلية الأميركية لأمراض القلب مع المؤتمر العالمي لأمراض القلب.

بدورها، قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة لوليا لاتان إن "الدراسة وجدت أن الاتباع المنتظم لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ومرتفع في الدهون مرتبط بزيادة مستويات الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب".

 

وأضافت أن الدراسة الحالية تعد واحدة من أولى الدراسات التي تفحص العلاقة بين هذا النوع من النمط الغذائي ونتائج أمراض القلب والأوعية الدموية.

لا يناسب الجميع
في المقابل، حذرت ليندساي ألين، أخصائية تغذية لم تشارك في الدراسة، من أن العديد من الأشخاص الذين يتبعون نظام كيتو لا يوازنون الدهون بشكل مناسب.

وتابعت: "لا يوجد شيء سيء بطبيعته في حمية الكيتو، طالما أنها تخص الشخص المناسب، فإن استهلاك الدهون متوازن، ويتم تدوير النظام الغذائي للسماح بمضادات الأكسدة والألياف".

 


 

 

كذلك أشارت إلى أن الدراسة أوضحت أن نظام كيتو الغذائي بالتأكيد ليس للجميع، وسيكون من المفيد طلب التوجيه من أحد المحترفين للتأكد من أنك مرشح جيد.

ونظر الباحثون بجامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر بكندا، في بيانات أولئك الذين تناولوا نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون يحتوي على 25٪ أو أقل من الكربوهيدرات وأكثر من 45٪ من الدهون.

وقارنوا النتائج مع مشاركين تناولوا نظاماً غذائياً أكثر توازناً.

ما هو نظام الكيتو؟
يشار إلى أن نظام الكيتو الغذائي يشتمل عموماً على نسبة منخفضة جداً من الكربوهيدرات، وعادة ما تكون أقل من 50 غراماً في اليوم.
والنسبة المستهدفة عادة ما تكون حوالي 75-80٪ دهون صحية، 10-20٪ بروتين و 5-10٪ كربوهيدرات، وفقاً لكلية هارفارد للصحة العامة.

وبشكل افتراضي، سيحاول نظام التمثيل الغذائي في الجسم حرق الكربوهيدرات للحصول على الطاقة.

 

لكن مع الكيتو ونظراً لأن تناول الكربوهيدرات منخفض جداً، يبدأ الجسم في البحث عن الدهون لاستخدامها في الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات (أو الغلوكوز).


ويقوم الكبد بعد ذلك بتكسير الدهون وإنشاء مصدر بديل للوقود يسمى الكيتونات، حيث سمي نظام كيتو الغذائي بهذا الاسم.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لنا

صداع الصيام.. الانقطاع عن القهوة من الأسباب وهذه الحلول

OIP

على غير العادة .. خبراء يكشفون اضرار ترتيب السرير صباحاً

202337193443868FC

اسوارة تتنبأ بالنوبة القلبية في دقائق

image

هل تناول خل التفاح قبل الوجبات يحرق الدهون؟

2023_3_6_18_31_20_252

أسباب البواسير لدى الرضع.. الأعراض وطرق العلاج

233798

كيف تحمي نفسك من التسممات الغذائية التي تنقلها اللحوم والدواجن؟

أخبار متعلقة
10232961-82028450

خبراء تغذية يكشفون عن اسوأ حميتين لخسارة الوزن

2023_2_18_18_41_20_886

من هم الاكثر عرضة للنوبة القلبية أثناء النوم ؟

1253188603

جهاز انذار مبكر بحدوث النوبة القلبية .. ما قصته ؟