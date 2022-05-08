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الأحد، 08-05-2022 04:53 م

رد فعل بطانة الأمعاء سبب القولون العصبي

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الوكيل الإخباري - اقترحت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا تفسيراً لمتلازمة القولون العصبي يلقي اللوم على خلايا الأمعاء، حيث يعتقد أن سبب الآلام المزمنة يعود إلى تهيج هذه الخلايا، ورد فعلها الزائد طويل الأمد.

وقام فريق البحث بتجارب على الحيوانات أظهرت أن بطانة الأمعاء تنشط بشكل زائد عند تعرضها لمهيجات، وتسبب أعراضاً تشبه متلازمة القولون العصبي.

ويُقدّر عدد المصابين بمتلازمة القولون العصبي بحوالي 15% من البالغين، وتصاب النساء بمعدل يزيد عن الضعفين بهذه المتلازمة مقارنة بالرجال.

وقد أظهرت التجربة استمرار رد فعل خلايا الأمعاء لفترة طويلة بلغت عدة أشهر حتى بعد إزالة المهيجات، وكذلك تأثر إناث الحيوانات بمعدل أكبر من الذكور بمثيرات القولون العصبي.

وتتميز أعراض متلازمة القولون العصبي بالانتفاخ، وآلام البطن وفرط الحساسية تجاه بعض الأطعمة، ودورات من الإمساك والإسهال.

ويُنصح المصابون بالقولون العصبي بمراقبة الأطعمة المثيرة للأعراض، وتجنّبها.

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