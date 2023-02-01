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الأربعاء، 01-02-2023 02:02 م

رغم فوائدها.. 5 أطعمة من الضرر الإفراط فيها

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الوكيل الإخباري- هناك أطعمة، رغم قيمتها الغذائية العالية، يجب تناولها بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيها يجعل منها مأكولات مضرة بالجسم، حيث تؤدي إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

في التقرير التالي، نستعرض أطعمة صحية يحظر الإسراف فيها، وفقًا لموقع "Eat this".

أضرار الإفراط في الأطعمة الصحية

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1- الأرز البني

 

يعتبر الأرز البني من الحبوب الكاملة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل الألياف، لكنه يحتوي على نسبة من الزرنيج، عند تناوله يوميًا، يتراكم في الجسم، مسببًا الإصابة بالأمراض التالية:
- أمراض القلب.
- السكري من النوع الثاني.
- سرطان الجلد.
- سرطان المثانة.
- سرطان الكبد.


2- الجبن غير المبستر


لا خلاف على أن الجبن من منتجات الألبان المفيدة للجسم، ولكن النوع غير المبستر منه يحتوي على ميكروبات خطيرة، مثل بكتيريا العطيفة، التي تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.


3- الخوخ


من الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ومع ذلك، لا بد من تناوله باعتدال، لاحتوائه على السيانوجين، وهو مركب يحوله الجسم إلى سيانيد الهيدروجين السام.


4- فشار الميكرويف


قد يسبب فشار الميكروويف التسمم، لأن الأكياس المعبأ فيها عندما تتعرض للحرارة، يتسرب من بطانتها الداخلية حمض البيرفلوروكتانويك PFOA، وينتقل إلى حبوب الذرة، وهو مادة كيميائية سامة، موجودة أيضًا في أواني التيفال.
ولهذه المادة أضرار أخرى في غاية الخطورة، أبرزها:
- اضطرابات الغدة الدرقية.
- ضعف الخصوبة.
- سرطان الكبد.
- سرطان الكلى.
- سرطان البروستاتا.
- سرطان المثانة.
- سرطان المبيض.


5- المحار


يتعين على محبي المحار تناوله باعتدال، لأن الإسراف فيه قد يعرضهم للإصابة بالتسمم، لأنه ينشأ في بحيرات، عادةً ما تكون مليئة بالبكتيريا.
وتشمل أعراض تسمم المحار:
- الدوخة.
- الارتباك.
- الخمول.
- فقدان الذاكرة قصير المدى.
- الإسهال.
- الغثيان.
- القيء.
- آلام البطن.


وقد تظهر أعراض مهددة للحياة على بعض الأشخاص عند الإفراط في المحار، مثل صعوبة التنفس والنوبات والغيبوبة.

 

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

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