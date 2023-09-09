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السبت، 09-09-2023 08:54 ص

رغم فوائده العديدة.. إليك 8 من أضرار الشاي الأخضر

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الوكيل الإخباري - "إن زاد عن حده انقلب لضده".. مثل شائع ينطبق على الكثير من الأشياء بحياتنا اليومية. إلا أن ذلك المثل ينطبق أيضاً على مشروب شهير لا غنى عنه، وهو الشاي الأخضر. فبالرغم من فوائده التي لا تعد ولا تحصى، فإن هناك بعض المخاطر من الإفراط في تناوله.

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1. ألم المعدة
وفقا للخبراء، فإن تناول الكثير من الشاي الأخضر يمكن أن يسبب تهيج المعدة خاصة عند تناوله على معدة فارغة.


2. الصداع
يجب على الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، تجنب الإفراط في تناول الشاي الأخضر، لأنه قد يسبب الصداع.


3. الأرق
على الرغم من أنه يحتوي على كمية صغيرة للغاية من الكافيين، إلا أن الإفراط في تناوله ربما يؤدي إلى قلة النوم، مما يمكن أن يزيد من تفاقم المشكلات الصحية الأخرى.


4. يتسبب بنقص الحديد
وبحسب الدراسات، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعيق امتصاص الحديد في الجسم وربما تؤدي إلى نقص الحديد. وينصح الخبراء بإضافة عصير الليمون إلى مشروب الشاي الأخضر، لأن محتوى فيتامين C في الليمون يساعد على تعزيز امتصاص الحديد.

 

5. القيء
من بين الآثار الجانبية السلبية للإفراط في تناول الشاي الأخضر أنه يمكن أن يسبب الغثيان والقيء بسبب محتواه من مركبات إل-ثيانين.


6. الدوار والدوخة
يقلل الكافيين في الشاي الأخضر من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى الشعور بالدوار.


7. تلف الكبد
يؤدي الإفراط في تناول الشاي الأخضر إلى تراكم الكافيين، مما قد يؤدي إلى إجهاد الكبد وتلفه.


8. هشاشة العظام
تمنع بعض المركبات الموجودة في الشاي الأخضر امتصاص الكالسيوم، مما يؤدي إلى ضعف العظام، مما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام.

 

 

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