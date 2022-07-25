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الإثنين، 25-07-2022 04:20 م

رياضة الجولف.. فوائد صحية جمّة

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الوكيل الإخباري - تتمتع رياضة الجولف بفوائد صحية جمّة، وتعد مناسبة لكل الأعمار، وصديقة للمفاصل.

وقال البروفيسور سفين أوسترماير جراح العظام الألماني، إن رياضة الجولف تندرج ضمن رياضات قوة التحمل.

وأشار إلى أنّها تعمل على تنشيط عملية الأيض وتساعد في حرق الدهون، وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتقوية التنفس.

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وأضاف أوسترماير أن رياضة الجولف تعمل أيضاً على تدريب التوازن والحركة، وتقوية عضلات الفخذ والذراع، فضلاً عن أنها تعد صديقة للمفاصل.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل رياضة الجولف على زيادة القدرة على التركيز، فضلاً عن محاربة التوتر النفسي.

وشدد أوسترماير على ضرورة ممارسة رياضة الجولف بالتقنيات الصحيحة للاستفادة من مزاياها وتجنباً لمتاعب المرفق والكتف والظهر.

 

العين الإخبارية 

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