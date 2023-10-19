الخميس 19-10-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صدور إرادة ملكية سامية

الملك يعود إلى أرض الوطن

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785 شهيداً و 12493 مصاباً

قادة إسرائيليون : 4 اسباب لفشل الاستخبارات في يوم النصر الأول لعملية طوفان الأقصى

الأمن يحذر : لن نسمح لاي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية وسنحيل للقضاء عدداً من مثيري الشغب

الملك والسيسي: أية محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة

الشؤون الدولية: الضفة الغربية الهدف الثاني للاحتلال بعد غزة

طهران تنبه إلى احتمال دخول لاعبين جدد على خط الحرب في غزة

تعميم بإقامة صلاة الغائب في كافة مساجد المملكة غداً

عاجل

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" وموقع "إسناد صوفا" بقذائف الهاون

الخميس، 19-10-2023 02:48 م

رياضة جديدة تتفوق على التنس.. وتقدم فوائد صحية كبيرة

Tennis2


الوكيل الإخباري - انتشرت مؤخراً رياضة جديدة غريبة أصبحت أكثر شعبية من التنس حول العالم، وتقول دراسة أجرتها آبل إن هذه الرياضة تجلب فوائد صحية هائلة، بما في ذلك تحسين نتائج الصحة العقلية.

وتجمع رياضة البيكل بول بين أفضل ما في التنس وتنس الطاولة وكرة الريشة.. ويتم لعبها على ملعب يشبه ملعب كرة الريشة وتتضمن مضرباً وكرة بلاستيكية صغيرة مثقوبة.

اضافة اعلان


وفي دراسة القلب والحركة التي أجرتها آبل مؤخراً، والتي تم فيها تحليل أكثر من 250.000 تمرين لكرة البيسبول والتنس المسجلة باستخدام ساعات آبل، كان الباحثون متحمسين لمشاركة الأفكار حول الشعبية المتزايدة لكرة البيسبول، ومدى تنافسها مع التنس التقليدي في تعزيز الصحة والعافية.

 

وفي جلسات التمرين هذه، غالباً ما شهد المشاركون فترات طويلة من اللعب مع الحفاظ على معدل ضربات القلب عند حوالي 70% من الحد الأقصى المقدر.. وفي حين أن جلسات البيكل بول استمرت عادةً لفترة أطول قليلاً من تدريبات التنس، فقد قضى عشاق التنس وقتاً أطول في مناطق معدل ضربات القلب الأعلى كثافة وحققوا متوسطاً أعلى لمعدل ضربات القلب.


والأمر اللافت للنظر هو شعبية تدريبات البيكل بول، التي تجاوزت جلسات التنس لأول مرة وفقاً لأبحاث آبل.. وتبدو هذه الرياضة ذات شعبية متساوية بين مختلف الفئات العمرية، مع ميل طفيف نحو المشاركين الذكور.

 

ودرس الباحثون أيضاً فوائد الصحة العقلية المحتملة لهذه الأنشطة.. وأظهرت النتائج على أداة فحص الاكتئاب انخفاض معدلات المزاج المكتئب بين لاعبي البيكل بول والتنس، ما يؤكد التأثير الإيجابي للنشاط البدني على الصحة العقلية.


ومع تفوق لعبة البيكل بول على التنس من حيث عدد المشاركين في يوليو (تموز) 2023، فمن الواضح أن هذه الرياضة تكتسب اعترافاً واسع النطاق.. وفي حين أن تدريبات التنس تظهر تقلبات موسمية، فإن تدريبات البيكل بول تتمتع بنمو مطرد على مدار العام.

 

24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_7_30_17_27_23_524

هذه الأعراض تنذر بمشاكل الكبد

ADHD_04

نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الكبار يرتبط بالخرف

202310181214281765G

الضحك.. فوائد جمّة للنفس والجسد

20231018153130808JQ

ماذا تعرف عن اكتئاب الشتاء؟

20230117170758064

هل يمكن للرجال والنساء استخدام نفس منتجات العناية بالبشرة؟

tbl_articles_article_20642_942e408b025-9497-4d3c-a18b-7e3de488beb1

تقلبات ضغط الدم تهدد الدماغ والقلب