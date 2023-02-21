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الثلاثاء، 21-02-2023 01:50 م

سبب غير متوقع للقولون

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الوكيل الإخباري- من المعلوم أن الجاذبية هي القوة التي تشد كل شيء إلى الأرض، ولكن هل يمكن أن تكون أيضاً السبب الأساسي لمتلازمة القولون العصبي.

قال الدكتور برينان شبيجل، أستاذ الطب والصحة العامة في مستشفى سيدرز سايناي في لوس أنجلس، في ورقة بحثية أجراها مؤخراً، إن عدم قدرة الجسم على إدارة الجاذبية يمكن أن يفسر سبب إصابة بعض الأشخاص بأعراض القولون العصبي، بما في ذلك آلام البطن والإسهال والانتفاخ والتعرق، وسرعة ضربات القلب.


ووصف البروفيسور شبيجل ورقته البحثية بأنها تجربة فكرية تستند إلى حقائق ودراسات سابقة توضح الآثار الفسيولوجية للجاذبية على جسم الإنسان.


وفي مقابلة أجراها مع دورية غود هيلث الطبية قال شبيجل إن الجاذبية هي قوة أساسية لدرجة أننا نادراً ما نلاحظ تأثيرها المستمر على صحتنا، لأن أمعاءنا وعمودنا الفقري وقلبنا وأعصابنا ودماغنا تطورت للتعامل مع الجاذبية وإدارتها، ولكن هذه الأعضاء يمكن أن تخفق في هذه المهمة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تأثير ضغط الجاذبية على العمود الفقري إلى تقليل مرونة الإنسان بمرور الوقت. 


وفيما يتعلق بمتلازمة القولون العصبي، يمكن أن تتسبب الجاذبية في تحريك الأعضاء للأسفل، والانتقال من وضعها الطبيعي. 


وعندما تضعف العضلات المحيطة بالأمعاء، يمكن أن تحدث أعراض مثل التشنج والألم، إلى جانب مشكلات العضلات والعظام. هذه كلها أعراض القولون العصبي.

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وقد تؤثر هذه المشكلات الجسدية، بدورها، على الحركة الطبيعية للأمعاء، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم أو التسبب في زيادة غير طبيعية في البكتيريا في الأمعاء الدقيقة. و هذا ما يوضح سبب فعالية العلاج الطبيعي والتمارين الرياضية في تحسن القولون العصبي، لأن هذه التدخلات تقوي أنظمة الدعم.

ويرى البروفيسور شبيجل إن هناك طرقاً ممكنة لتطوير علاجات تكسر الجاذبية، فعلى سبيل المثال، يصف البعض كيف أن ممارسة وضعيات اليوجا المقلوبة أو القيام بتمارين تعمل على قاع الحوض وتقوي أساسه وتقلل الأعراض. 


ولكن نظرية شبيجل لم تلق قبولاً علمياً عند بعض الباحثين، فالدكتور سيمون سميل، استشاري أمراض الجهاز الهضمي ومستشار شبكة آي بي إس يرى أن الدراسات توصلت إلى أن نمط الحياة والنظام الغذائي، اللذين يؤثران على مزيج الميكروبيوم والجهاز العصبي المعوي ووظيفة الجهاز العصبي المركزي وكيفية تفاعلهما مع بعضهما البعض أهم بكثير من موضوع الجاذبية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

 

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