اعراض تنذر بسرطان الفم

الوكيل الإخباري- سرطان الفم هو أكثر أنواع سرطان الرأس شيوعًا بين الأشخاص، ويصيب عادةً الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فيما فوق، ويؤثر على الشفتين والأجزاء الأولى من اللسان والبلعوم والحلق أيضًا.

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نوضح في السطور التالية، العلامات التي تنذر الشخص بالإصابة بسرطان الفم، وفقًا لما ذكره موقع "Cleveland clinic".



أسباب سرطان الفم



يبدأ سرطان الفم في الخلايا الحرشفية الموجودة في في تجويف الفم، عندما يتغير حمضها النووي وتبدأ الخلايا في النمو والتكاثر.



وبمرور الوقت، يمكن أن تنتشر هذه الخلايا السرطانية إلى مناطق أخرى داخل الفم، ثم إلى مناطق أخرى من الرأس والعنق أو مناطق أخرى من الجسم.



وهناك مجموعة من العوامل التي تزيد خطر التعرض للإصابة بسرطان الفم، وتشمل ما يلي:



- التدخين بمختلف أنواعه، وأيضًا التعرض للتدخين السلبي.

- منتجات التبغ غير المُدخَّن مثل مضغ التبغ.

- قضاء الكثير من الوقت في الشمس دون استخدام واقي الشمس.

- الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الفم.



أعراض سرطان الفم

لسرطان الفم العديد من العلامات والأعراض التي يمكن الخلط بينها وبين مشكلات مرضية أخرى، وتشمل ما يلي:



- ظهور بقع بيضاء أو رمادية مسطحة في الفم أو الحلق.

- ظهور بقع حمراء، قد تنزف عند كشطها.

- ظهور بقع حمراء مختلطة باللون الأبيض.

- قروح على الشفاه أو داخل الفم لا تلتئم في غضون أسبوعين.

- ظهور بقع خشنة أو مناطق متقشرة على الشفتين أو اللثة أو داخل الفم.

- نزف الفم دون سبب واضح.

- خدر أو ألم في الوجه والرقبة أو الفم.

- صعوبة في المضغ أو البلع أو التحدث أو تحريك الفك أو اللسان.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- ألم الأذن.

- رائحة الفم الكريهة المزمنة.



هل يمكن اكتشاف احتمالية الإصابة بسرطان الفم؟

يمكن أن يقلل الكشف المبكر عن سرطان الفم من فرصة نمو الخلايا السرطانية وانتشارها، وهو ما يمكن القيام به عن طريق إجراء فحص ذاتي شهري، من خلال:



- تحسس شفتيك وأمام لثتك وسقف فمك.

- تحسس رقبتك وأسفل الفك السفلي بحثًا عن وجود كتل أو تضخم في الغدد الليمفاوية.

- استخدام الضوء الساطع ومرآة للنظر داخل الفم بحثًا عن أي علامات غريبة.

- سحب اللسان والنظر إلى الأعلى والأسفل والجانبين لفحص المنطقة المحيطة به.



الكونسلتو الطبي

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