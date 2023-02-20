كيف تكتشف اصابتك بالتسمم الغذائي ؟ .. اليك الاعراض

الوكيل الإخباري- التسمم الغذائي، ويُعرف أيضًا باسم المرض المنقول بالغذاء، هو مرض يسببه تناول الطعام الملوث. وتعد الجراثيم المعدية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات، أو سمومها السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتسمم الغذائي.

اضافة اعلان



يمكن أن تؤدي الجراثيم المعدية وسمومها إلى تلوث الطعام في أي مرحلة من التجهيز أو الإنتاج. ويمكن أن يحدث التلوث أيضًا في المنزل إذا تم تحضير الطعام أو طهيه بطريقة غير صحيحة.





تتنوع أعراض تسمم الطعام باختلاف مصدر التلوث. تُسبب معظم أنواع تسمم الطعام واحدًا أو أكثر من العلامات والأعراض التالية:



الغثيان

قيء

إسهال ذو طابع مائي أو دموي

آلام البطن والتشنجات

الحمى



قد تبدأ العلامات والأعراض في غضون ساعات بعد تناول الطعام الملوث، أو قد تبدأ بعد أيام أو حتى أسابيع. عادةً ما يستمر الشعور بالمرض الذي يُسببه التسمم الغذائي من عدة ساعات إلى عدة أيام.



متى تزور الطبيب

اطلب الرعاية الطبية إذا كنت تعاني أي علامات أو أعراض.



نوبات متكررة من القيء وعدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل



القيء الدموي أو البراز



الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام



ألم شديد أو تشنجات شديدة في البطن



درجة حرارة فموية أعلى من 100.4 فهرنهايت (38 درجة مئوية)



علامات الجفاف أو أعراضه — العطش المفرط أو جفاف الفم أو قلة التبول أو انعدامه أو الضعف الشديد أو الدوخة أو الدوار



أعراض عصبية مثل عدم وضوح الرؤية وضعف العضلات والوخز في الذراعين



الوقاية

للوقاية من التسمم الغذائي بالمنزل، يوصى باتباع الإجراءات التالية:



اغسل يديك وأدوات المطبخ والأسطح التي يتعرض لها الطعام كثيرًا. اغسل يديك جيدًا بالماء الدافئ والصابون قبل تناوُل الطعام أو تحضيره وبعده. استخدِم الماء الساخن والصابون لغسل أدوات المطبخ وألواح التقطيع والأسطح الأخرى التي تستخدمها.



احتفظ بالأطعمة النيئة بعيدًا عن الأطعمة الجاهزة للأكل. وعند التسوق أو تحضير الطعام أو تخزينه، احتفظ باللحوم النيئة والدواجن والأسماك والمحار بعيدًا عن الأطعمة الأخرى. فهذا يمنع انتقال الملوثات.



جهز الأطعمة بدرجة حرارة آمنة. يعد استخدم مقياس حرارة الطعام أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كانت الأطعمة قد تم طهيها بدرجة حرارة آمنة أم لا. يمكنك قتل الكائنات الحية الضارة في معظم الأطعمة عن طريق طهيها بدرجة الحرارة المناسبة لها.



يُطهى اللحم البقري المفروم على درجة حرارة 160 درجة فهرنهايت (71.1 درجة مئوية)، وتُطهى شرائح اللحم واللحم المشوي وقطع اللحم، مثل لحم الضأن ولحم العجل على درجة حرارة لا تقل عن 145 فهرنهايت (62.8 درجة مئوية). يُطهى الدجاج والديك الرومي بدرجة حرارة 165 درجة فهرنهايت (73.9 درجة مئوية). تأكّد من طهي الأسماك والمحار جيدًا.



تبريد أو تجميد الأطعمة القابلة للتلف على الفور - خلال ساعتين من شرائها أو تحضيرها. أما إذا كانت درجة حرارة الغرفة تتجاوز 90 درجة فهرنهايت (32.2 درجة مئوية)، فبرّد الأطعمة القابلة للتلف خلال ساعة واحدة.



فك الطعام المجمد بطريقة آمنة. لا تفك الطعام المجمد في درجة حرارة الغرفة. والطريقفة الأكثر سلامة هي إذابة تجميده في البرّادة (الثلاجة). أما إذا كنت تستخدم الميكروويف لفك تجميد الطعام باستخدام خاصية "فك التجميد" أو "50% من الطاقة" فتأكد من طهوه فورًا.



التخلص من الطعام عند الشك في سلامته. إذا لم تكن متأكدًا من سلامة الطريقة التي بها تحضير الطعام أو تقديمه أو تخزينه، فتخلص منه. قد يحتوي الطعام الذي يُترك في درجة حرارة الغرفة لفترة أطول من اللازم على بكتيريا أو سموم لا يمكن التخلص منها عن طريق الطهي. لا تتذوق الطعام الذي تشك في سلامته - فقط تخلص منه. وحتى لو بدا الطعام بحالة جيدة ورائحة جيدة، فقد لا يكون تناوله آمنًا.



مايو كلينك

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة