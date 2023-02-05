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الأحد، 05-02-2023 04:11 م

5 أسباب لألم القولون العصبي بعد شرب القهوة

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الوكيل الإخباري- تعتبر القهوة أحد المشروبات الغنية بالكافيين، التي تزيد من خطر تهيج القولون العصبي، ما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض خاصًة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القولون العصبي.

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نستعرض في التقرير التالي، قائمة بأعراض تكشف عن الإصابة بالقولون العصبي بعد شرب القهوة، وفقًا لموقع "Live strong".

أعراض القولون العصبي بعد شرب القهوة


1-ألم المعدة
يعد الكافيين أحد المواد المنبهة التي توجد بصورة طبيعية في حبوب البن، هي مسؤولة عن الطاقة التي يحصل عليها الجسم بعد كوب من القهوة، لكن من الآثار الجانبية للكافيين هو تهيج المعدة ما يؤدي إلى ظهور ألم قد تصل شدته إلى حاد بعد شرب القهوة، قد يصاحب الألم الشعور بالغثيان، فضلًا عن وجود أحماض أخرى في القهوة مثل أحماض الكلوروجينيك وتريجونيلين، التي قد تحفز إنتاج حمض المعدة وزيادة خطر الإصابة بآلام في البطن، وفقًا لبحث في يونيو 2014 في Molecular Nutrition & Food" "Research.


2-ألم الجانب الأيمن أو الأيسر
قد يشعر الشخص بعد تناول القهوة بألم الجانب الأيمن أو الأيسر، يختلف سبب هذا الألم بحسب المنطقة في البطن، كالتالي:


-آلام الجزء العلوي الأيسر من البطن: مشاكل البنكرياس أو الكلى أو التهاب المعدة أو قرحة المعدة أو ارتجاع المريء.
-آلام البطن اليمنى العلوية: حصوات المرارة أو قرحة الإثنا عشر أو مشكلات الكلى أو انسداد الأمعاء الغليظة.
-آلام أسفل البطن: التهاب الرتج أو الزائدة الدودية.
قد يهمك: احذر الإفراط في القهوة- قد تهدد أسنانك بهذه الأضرار "فيديوجرافيك"


3-ارتجاع المريء
يعد الكافين من المنبهات التي تتسبب في تحفيز أعراض ارتجاع المريء، لذا عند شرب القهوة قد تشعر بآلام أو مرارة في الفم.


4-الإمساك
يحدث الإمساك نظرًا لأن الكافيين مدر للبول، ما يتسبب في الإصابة بالجفاف ويؤدي ذلك إلى نقص مستويات الماء ومواجهة صعوبة في التبرز، تظهر أعراض مصاحبة للإمساك، مثل:
-الانتفاخ.
-التشنج.
-البراز الصلب أو الجاف.
-البراز المتكتل.
-عدم الشعور بالراحة بعد التبرز والإفراغ الكامل للأمعاء.


5-الإسهال
قد يتسبب تناول المواد المضافة مع القهوة مثل الألبان والقشدة الكريمي، إلى الإصابة باضطرابات في المعدة، بسبب حساسية أو عدم تحمل اللاكتوز التي تتضمن أعراضه: الإسهال والغازات وانتفاخ البطن.

 

الكونسلتو الطبي

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