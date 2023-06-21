شبيه السرطان.. أسباب ظهور الأورام الشحمية

الوكيل الإخباري- الورم الشحمي عبارة عن كتلة مستديرة أو بيضاوية الشكل من الأنسجة الدهنية تنمو تحت الجلد مباشرة، وتتحرك الأورام الشحمية بسهولة عندما تلمسها وتشعر بأنها مطاطية وليست صلبة.

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نستعرض في السطور التالية أعراض الورم الشحمي، وأماكن نموه، وأنواعه، وأسباب الإصابة به، وفقًا لما نشر موقع "Clevelandclinic".





يمكن أن تظهر الأورام الشحمية في أي مكان بالجسم، ولكنها أكثر شيوعًا في الظهر والجذع والذراعين والكتفين والرقبة، ومعظم الأورام الشحمية ليست مؤلمة ولا تسبب مشاكل صحية لذلك نادرًا ما تحتاج إلى علاج. وتعد الأورام الشحمية هي أورام حميدة في الأنسجة الرخوة، تنمو ببطء وليست سرطانية



أعراض الورم الشحمي

عادةً لا تكون الأورام الشحمية مؤلمة، لكنها قد تكون غير مريحة إذا ضغطت على العصب أو تطورت بالقرب من المفصل، وكثير من الأشخاص المصابين بالورم الشحمي لا يلاحظون أي أعراض.



أماكن نمو الأورام الشحمية

يمكن أن تتطور الأورام الشحمية في أي مكان من الجسم، ولكن معظم الأورام الشحمية تنمو تحت الجلد مباشرة على الذراعين، الساقين، الظهر، الرقبة، الكتفين، الجذع، الصدر، والجبين.



غالبية الأشخاص المصابين بالورم الشحمي لديهم ورم شحمي واحد فقط، ونادرًا ما تنمو الأورام الشحمية على العضلات أو الأعضاء الداخلية أو الدماغ.



أسباب الإصابة بالورم الشحمي

يرجح الأطباء، أن السبب الرئيس لنمو الأورام الشحمية، هو الوراثة، حيث تزداد احتمالية إصابة الشخص بالورم الشحمي إذا كان أحد أفراد عائلته مصابًا به.

وتتسبب بعض الحالات في تكوين أورام شحمية متعددة على الجسم، تشمل الحالات المسببة للورم الشحمي ما يلي:



- مرض دياركم

يتسبب هذا الاضطراب النادر في نمو الأورام الشحمية المؤلمة، وغالبًا ما تظهر على الذراعين والساقين والجذع، ويسمى أيضًا داء الآلام الدهنية أو متلازمة أندرس.



- متلازمة غاردنر

نوع من الاضطراب يسمى داء السلائل الورمي الغدي العائلي "FAP"، تسبب متلازمة غاردنر الأورام الشحمية ومجموعة من المشاكل الصحية.



أنواع الأورام الشحمية

جميع الأورام الشحمية عبارة عن كتل من الدهون، وتحتوي بعض الأورام الشحمية على أوعية دموية أو أنسجة أخرى، وهناك عدة أنواع من الأورام الشحمية، منها:



- الورم الوعائي

يحتوي هذا النوع على الدهون والأوعية الدموية، غالبًا ما تكون الأورام الوعائية مؤلمة.



- التقليدي

الورم الشحمي التقليدي هو النوع الأكثر شيوعًا، حيث يحتوي على خلايا دهنية بيضاء، وتخزن الخلايا الدهنية البيضاء الطاقة.



- الورم الليفي

تشكل الأنسجة الدهنية والألياف هذا النوع من الورم الشحمي.



- الورم الشحمي النخاعي

تحتوي هذه الأورام الشحمية على دهون وأنسجة تنتج خلايا الدم.



- خلية المغزل

الخلايا الدهنية في هذه الأورام الشحمية أطول من عرضها.



- ورم شحمي متعدد الأشكال

تحتوي هذه الأورام الشحمية على خلايا دهنية بأحجام وأشكال مختلفة.



علاج الورم الشحمي

معظم الأورام الشحمية لا تحتاج إلى علاج، ولكن يمكن إزالته جراحيًا في بعض الحالات، وتعتبر جراحات إزالة الورم الشحمي آمنة ولا تسبب أى آثار جانبية.



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