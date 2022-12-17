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السبت، 17-12-2022 11:56 ص

شرب القهوة بانتظام يؤخّر السكري بعد الولادة

فوائد-القهوة-للحامل


الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن تناول الأم كوبين إلى 5 أكواب من القهوة، بما في ذلك منزوعة الكافيين، يوفر درجة من الوقاية ضد تطوّر مرض السكري من النوع2 بعد الولادة، خاصة إذا تم تشخيص سكري الحمل.

ويعتقد الباحثون أن سبب هذه الفائدة المكونات النشطة بيولوجياً في القهوة، مثل البوليفينول، وهي عبارة عن مغذيات نباتية دقيقة توجد أيضاً بكميات قليلة في بعض الفواكه والخضروات والمكسرات والزيوت.

وأجريت الدراسة بالتعاون بين جامعتي سنغافورة وهارفارد، ونُشرت في دورية "أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن"، واعتمدت على بيانات صحية لـ 4500 امرأة تم تشخيص سكري الحمل لديهن، ومتابعتهن بعد الولادة لمدة 25 عاماً.

وأظهرت النتائج أن تناول كوب أو اثنين أو 4 أكواب فأكثر من القهوة يومياً بعد الولادة، أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 10%، و17%، و53% على التوالي.

ويتسبب سكري الحمل في زيادة احتمال تشخيص السكري من النوع2 بـ 10 أضعاف، لكن وفق الدراسة الجديدة يحتمل أن تكون القهوة بديلاً صحياً للمشروبات المحلاة.

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