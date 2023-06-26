شروط سفر مرضى القلب.. بأمان

الوكيل الإخباري- يعتقد الكثيرون من مرضى القلب أنه لا يمكنهم السفر بسبب مرضهم. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟



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للإجابة عن هذا السؤال، أوضح مركز القلب بمدينة دويسبورج الألمانية أنه من حيث المبدأ يمكن لمرضى القلب السفر، بشرط استقرار حالتهم الصحية خلال آخر 4 أسابيع قبل السفر. لذا ينبغي إجراء فحوصات طبية قبل السفر بنحو 4 إلى 6 أسابيع.

وأضاف المركز أنه ينبغي أيضا مراعاة أن الكثير من أدوية القلب يجعل البشرة حساسة للشمس، لذا ينبغي البشرة من خلال تطبيق كريم واق من أشعة الشمس ذي عامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.



وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب السوائل على نحو كاف، ونظراً لأن الكثير من أدوية القلب له تأثير مدر للبول، مما يرفع خطر التعرض للجفاف، لا سيما في حال فقدان المزيد من السوائل بسبب الحرارة الشديدة والإصابة بما يعرف "بإسهال المسافر"، والذي يحدث في وجهة الرحلة بسبب تناول أغذية ومشروبات ملوثة.





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