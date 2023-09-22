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الجمعة، 22-09-2023 02:20 م

شكل جسمك يحذرك من أمراضك المستقبلية.. تعرف عليها

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الوكيل الاخباري- أبعد مما تتخيل، توصل الخبراء إلى أن شكل الجسم قد يكشف الكثير عن التوقعات الصحية المستقبلية لكل فرد، والتي قد تصل إلى حد توقع خطر الإصابة بأمراض قاتلة.

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ولطالما عرف الأطباء على مر الزمان أن هناك روابط بين أشكال معينة من الجسم والتوقعات الصحية للفرد.

وقد تكون معرفة نوع جسمك والمخاطر الصحية المرتبطة به مفيدة لاتخاذ إجراءات وقائية تساعد على الحفاظ على صحتك، لذا دعونا نتعرف على خمسة أنواع مختلفة من أشكال الجسم وما يمكن أن يشير إليه كل منها حول صحة الفرد، حسب ما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية.


شكل التفاحة


يحدث هذا عندما يكون لدى الشخص خصر أكبر مقارنة بالوركين، ما يخلق شكل تفاحة إلى حد ما، والسيدات اللاتي يتميزن بهذا النوع من الجسم هن الأكثر عرضة لخطر المشكلات الصحية بشكل عام، مقارنة بالنساء ذوات الأشكال الأخرى، وذلك لأن السمنة في منطقة البطن يمكن أن تكون خطيرة للغاية.


ووجد باحثون من جامعة أكسفورد أن وجود خصر أكبر ونسب أعلى من الخصر إلى الورك والخصر إلى الطول يجعل النساء معرضات لخطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 10 إلى 20%، كما تم ربط وجود المزيد من الدهون حول الخصر بزيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري.

 

شكل الكمثرى
هو الشكل الكلاسيكي الآخر للنساء، حيث تتجمع الدهون في الغالب حول الفخذين والوركين والمؤخرة، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص النحيفين ولكنهم يحملون وزنا إضافيا قليلا على الوركين والفخذين لديهم خطر أقل للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري. وذلك لأن الجزء السفلي والفخذين من الأماكن الأكثر أمانا لتخزين الدهون في الجسم.

ويقول العلماء إن الوركين والفخذين يعملان مثل الإسفنجة التي تمتص الدهون وتمنعها من الانتقال حول الجسم إلى القلب والكبد حيث يمكن أن تسبب المرض.

 

شكل الساعة الرملية
في هذا الشكل يكون الوركان والصدر أعرض من الخصر. ويعتقد الكثيرون أن هذا هو شكل الجسم الأكثر تفضيلا، وتزعم بعض الدراسات أن النساء اللائي يتمتعن بهذا النوع من أشكال الجسم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

ومع ذلك، فإن الحصول على شكل الجسم على شكل الساعة الرملية يعني أنه عند زيادة الوزن، فإنه لا يتركز في منطقة واحدة مثل الأشخاص على شكل تفاحة أو على شكل كمثرى.

وهذا يعني أن زيادة الوزن قد يكون من الصعب اكتشافها إذا لم تقم بفحص الميزان بانتظام، وإذا أصبحت تعاني من زيادة الوزن، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أيضا.

 

المثلث المقلوب


يتميز جسم المثلث المقلوب بأنه عريض عند الأكتاف وضيق عند الوركين. والأفراد ذوو شكل الجسم هذا عادة ما يكون لديهم ثديان أكبر.

والرجال والنساء الذين لديهم أجسام أصغر هم أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، وذلك بسبب قلة كتلة العظام التي يمكن الاستفادة منها.

 


 




 

 


 

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