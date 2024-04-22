تعاني من ارتفاع معدل ضربات القلب؟- احذر هذا المرض

الوكيل الإخباري - معدل ضربات القلب هو مقياس مهم للصحة، وقد يشير إذا كان ينبض بسرعة أو ببطء غير طبيعيين إلى وجود مشكلة في القلب.

اضافة اعلان



ويعتبر النبض مؤشرًا أساسيًا لصحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يتغير حسب الأنشطة التي يقوم بها الشخص، وبعض العوامل مثل التوتر، والهرمونات، والكافيين، ومستوى النشاط البدني.



أسباب ارتفاع أو انخفاض معدل ضربات القلب

إذا كان معدل ضربات القلب مرتفعًا، فقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وبالنسبة لمعظم البالغين، يُعتبر معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، ولكن يمكن أن تؤثر العوامل مثل العمر ومستوى اللياقة البدنية والحالة الصحية على هذا المعدل.



وعلى سبيل المثال، قد يكون لدى الرياضيين والأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية جيدة معدل ضربات قلب أقل أثناء الراحة، وهذا يشير إلى صحة القلب.



وفي حالة عدم انتظام ضربات القلب، مثل ارتفاع النبض إلى مستويات مفرطة (أكثر من 110-120 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة) أو انخفاضها عن معدلات النبض الطبيعية (حوالي 100 نبضة في الدقيقة أو أكثر)، فقد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



سبب اضطراب عدد نبضات القلب

يمكن أن يكون لمعدلات ضربات القلب غير الطبيعية أسباب مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب الأساسية مثل عدم انتظام ضربات القلب وأمراض الشريان التاجي وقصور القلب، واختلال توازن الكهارل أو الجفاف، واضطرابات الغدة الدرقية، والتوتر المزمن أو القلق أو نوبات الهلع، وتناول المنبهات مثل الكافيين، والاستعداد الوراثي أو عيوب القلب الخلقية.



وإذا واجهت أعراض، مثل استمرار ارتفاع أو انخفاض معدلات ضربات القلب، ألم في الصدر أو عدم الراحة أو الضغط، الدوخة أو الإغماء، إذا كنت تشعر بعدم انتظام ضربات القلب أو أي أعراض غير طبيعية، فمن الأفضل أن تستشير الطبيب لتقييم حالتك وتشخيص المشكلة المحتملة.



ويمكن للطبيب أن يقوم بفحص شامل وطلب الفحوصات المناسبة لتحديد السبب الأساسي لتلك الأعراض ووضع خطة علاجية مناسبة.

الكونسلتو