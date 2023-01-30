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الإثنين، 30-01-2023 12:54 م

طبيبة تحدد الفئات الأكثر عرضة للاصابة بمضاعفات الانفلونزا

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الوكيل الإخباري- قد تبدو الإنفلونزا مشكلة بسيطة في نظر العديد من الأشخاص، لكنها في بعض الحالات، قد تسبب مضاعفات شديدة الخطورة، خاصةً إذا كان المريض لا يحصل على الرعاية المطلوبة.

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في هذا الصدد، أوصت الدكتورة مارينا قسطنطينوفا، أخصائية الأمراض الباطنية في مصر ، بضرورة الخلود إلى الراحة عند الإصابة بنزلات الإنفلونزا.

وقالت مارينا إن القيام بنشاط بدني كثيف في ظل الإصابة بالإنفلونزا قد يؤدي إلى تطور الأعراض إلى مضاعفات خطيرة .


وحددت أخصائية أمراض الباطنة مضاعفات الإنفلونزا في المشكلات الصحية التالية:


- الالتهاب الرئوي.
- خراج الرئة.
- متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.
- التهاب الأنف الجرثومي.
- التهاب الأذن الوسطى.
- التهاب القصبة الهوائية.
- التهاب الدماغ الفيروسي.
- التهاب السحايا.
- التهاب الأعصاب.
- التهاب الكبد.
- التهاب عضلة القلب.
- صدمة الحساسية السامة.

- متلازمة راي "حالة نادرة تسبب تورم الكبد والمخ".


واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن مضاعفات الإنفلونزا يزداد خطر الإصابة بها لدى بعض الفئات، وهي:
- الأطفال.
- كبار السن.
- أصحاب الأمراض المزمنة.

 

الكونسلتو الطبي 

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