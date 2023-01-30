طبيبة تحدد الفئات الأكثر عرضة للاصابة بمضاعفات الانفلونزا

الوكيل الإخباري- قد تبدو الإنفلونزا مشكلة بسيطة في نظر العديد من الأشخاص، لكنها في بعض الحالات، قد تسبب مضاعفات شديدة الخطورة، خاصةً إذا كان المريض لا يحصل على الرعاية المطلوبة.

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في هذا الصدد، أوصت الدكتورة مارينا قسطنطينوفا، أخصائية الأمراض الباطنية في مصر ، بضرورة الخلود إلى الراحة عند الإصابة بنزلات الإنفلونزا.



وقالت مارينا إن القيام بنشاط بدني كثيف في ظل الإصابة بالإنفلونزا قد يؤدي إلى تطور الأعراض إلى مضاعفات خطيرة .



وحددت أخصائية أمراض الباطنة مضاعفات الإنفلونزا في المشكلات الصحية التالية:



- الالتهاب الرئوي.

- خراج الرئة.

- متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

- التهاب الأنف الجرثومي.

- التهاب الأذن الوسطى.

- التهاب القصبة الهوائية.

- التهاب الدماغ الفيروسي.

- التهاب السحايا.

- التهاب الأعصاب.

- التهاب الكبد.

- التهاب عضلة القلب.

- صدمة الحساسية السامة.

- متلازمة راي "حالة نادرة تسبب تورم الكبد والمخ".



واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن مضاعفات الإنفلونزا يزداد خطر الإصابة بها لدى بعض الفئات، وهي:

- الأطفال.

- كبار السن.

- أصحاب الأمراض المزمنة.



الكونسلتو الطبي

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