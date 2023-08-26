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السبت، 26-08-2023 11:07 م

طبيبة تحذر من الإفراط في تناول الأفوكادو

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الوكيل الاخباري- ثمار الأفوكادو غنية بالمواد المفيدة مثل فيتامين К والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامينات مجموعة B، ومع ذلك لا ينصح بالإفراط في تناوله وخاصة لمن يحاول الحفاظ على وزن طبيعي.


وتشير الدكتورة تاتيانا سيميونوفا خبيرة التغذية الروسية في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن إحدى أهم فوائد الأفوكادو تأثيره الإيجابي في الجهاز الهضمي.

وتقول: "تساعد الألياف الغذائية على تنظيم الشهية وتعزيز المناعة. ويحتوي الأفوكادو على ألياف غذائية قابلة للذوبان. كما يساعد على تطبيع مستوى السكر في الدم، لذلك تناوله يوميا يساعد على الشعور بالشبع سريعا، ما يساعد في التحكم بالوزن، وهذا مهم بصورة خاصة للأشخاص المعرضين للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي".

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ويؤثر الأفوكادو إيجابيًا في القلب لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.

وتقول: "الأفوكادو مضاد "طبيعي" للاكتئاب "، لأنه يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية. لذلك إضافته إلى النظام الغذائي يمكن أن تقلل من مستوى القلق. ويحتوي الأفوكادو على عنصر آخر مهم في تركيبه- حمض الأوليك (أوميغا 9). هذه الأحماض الدهنية هي المنظم لعمليات التعلم والذاكرة في الدماغ. وإن وجود كمية كافية من الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في النظام الغذائي اليومي له تأثير مضاد للسرطان".

 




 

 


 

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