الثلاثاء 31-01-2023
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الثلاثاء، 31-01-2023 01:49 م

طبيبة توضح طرق تعويض الأسنان والضروس المفقودة

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الوكيل الإخباري- أكدت الدكتورة مروة عادل، أخصائية تجميل الأسنان في مصر، أن هناك أكثر من طريقة يقترحها الطبيب على المريض، لتعويض أسنانه أو ضروسه المفقودة.

وقالت مروة إن الزراعة من أوائل الحلول التي يعرضها الطبيب على المريض، موضحةً أن في هذه العملية يتم غرس زرعات معدنية بموضع السن أو الضرس المفقود، ثم وضع تركيبة أو طربوش أعلاها.

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وأضافت أن التركيبات الثابتة -المعروف أيضًا باسم الجسور- من الطرق الفعالة أيضًا، مشيرةً إلى أنها تعتمد على عمل توصيله بين الأسنان أو الضروس المجاورة للجزء المفقود.


الكونسلتو الطبي

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