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الأحد، 18-12-2022 01:51 م

طبيبة روسية توضح كيف يمكن تجنب التهاب البنكرياس

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة ألينا بوتاشيفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الأطعمة الدهنية والتدخين تؤثر سلبا في البنكرياس، وأوضحت كيف يمكن تجنب تأثيرها.

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وتضيف، لذلك يجب عدم الصوم، لأنه لا يمكن تحضير البنكرياس بالصوم قبل تناول الأطعمة الدسمة. كما أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.


وتقول: "ببساطة، عندما يتضور الإنسان جوعا وينتظر الطعام، فإنه سيتناول كمية أكبر من المعتاد".

وتضيف: "الأعراض التي تظهر بعد تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية، لا تشير دائما إلى التهاب البنكرياس. لأن الألم يكون مستمرا في حالة التهاب البنكرياس".
وتنصح الخبيرة، باستبدال المايونيز بزيت جوز الهند في السلطات وتناول المياه المعدنية بدلا من المياه الغازية.


وتضيف: "يمكن ان يسبب الثوم والبصل الانتفاخ".


وتقول: "لا يمكن الاستغناء عن التوابل والبهارات، ولكن يجب أن تستخدم باعتدال".

 

 

الديار 

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