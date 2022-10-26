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الأربعاء، 26-10-2022 03:14 م

طبيب تغذية يحذر من مخاطر النظام النباتي

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الوكيل الإخباري-حذَّر طبيب تغذية مصري من المخاطر الصحية التي قد تترتب على اتباع النظام النباتي.

وأوضح الدكتور محمد منصور، أستاذ التغذية بكلية طب القصر العيني، أن هذا النظام يشكِّل خطراً فعلياً على الأطفال والمراهقين والحوامل أو السيدات اللاتي يفكرن في الإنجاب.

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وقال منصور، خلال لقائه أمس مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، إنه في حالة اتباع هذه الفئات النظام الغذائي النباتي يؤدي ذلك بهم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة ليست عادية، وبالنسبة إلى السيدة الحامل قد تتعرض لفقدان جنينها.


وأرجع السبب في ذلك إلى أن نقص عنصر الحديد في الجسم الذي يمكن أن تتعرض له السيدة الحامل لكونها نباتية، مؤكداً أنه في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل قد يحدث عدم اكتمال الجهاز العصبي للجنين.


من جهته، علَّق الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، قائلاً إن هناك العديد من الأطفال في دولة الهند نباتيون وبصحة جيدة.


ولفت إلى أن الكثير من الخضراوات الخضراء الداكنة تحتوي على نسب عالية من الحديد.


وقال إن الكثير من الأبحاث العلمية أثبتت أن تنوع المصادر النباتية التي يعتمد عليها الإنسان في نظامه الغذائي تجعل الجسم يتكيف على ذلك.
وأضاف أن المرأة الحامل تستطيع تغطية احتياجاتها من الحديد من المصادر النباتية.


لكنَّ الدكتور محمد منصور رد قائلاً إن الشعوب النباتية التي تعتمد على البروتين النباتي أشارت بعض الدراسات إلى أنهم أصحاب بنية جسدية أقل من الشعوب آكلة البروتينات الحيوانية كالشعوب الأوروبية على سبيل المثال

 

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