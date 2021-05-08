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السبت، 08-05-2021 09:24 ص

طبيب روسي : برودة اليدين نتيجة تشنج الأوعية الدموية

دم


الوكيل الإخباري - قال طبيب الأعصاب الروسي بافيل خوروشيف، في حديث تلفزيوني، إن اليدين الباردتين إشارة دائماً إلى تشنج الأوعية الدموية في الجسم، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

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وأضاف الخبير: «وليس هناك من سبب آخر. لكن سبب هذا التشنج قد يكون متنوعاً للغاية. 


فقد يكون رد فعل الجسم على برودة الوسط المحيط، كواحد من الأسباب وهو مرض رينود». ووفقاً له، يمكن أن تعني هذه الظاهرة أيضاً رد فعل الجسم على انخفاض ضغط الدم، أو على الأدوية. وتابع الطبيب: «إذا انخفض ضغط الدم لسبب ما، يعتقد جسم المريض أنه يفقد الدم في مكان ما بشكل جدي. وبعد ذلك يظهر تشنج في أوعية الأطراف للحد من تدفق الدم إليها، أي تجري التضحية بها مؤقتاً. ويظهر التشنّج قوياً بشكل كافٍ لتصبح اليدين باردتين».

 

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