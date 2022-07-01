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الجمعة، 01-07-2022 10:43 ص

طبيب روسي يحدد ثلاثة أخطاء قاتلة للمصابين بارتفاع مستوى ضغط الدم

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الوكيل الاخباري- كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، ثلاثة أخطاء قاتلة يقترفها الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

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ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن الخطأ الأكبر، هو رفضهم بصورة شخصية التخلي عن تناول الأدوية التي وصفها الطبيب. لأن التخلي عن تناول هذه الأدوية يمكن أن يؤدي إلى خطر أزمة فرط ضغط الدم أو جلطة دماغية. لذلك يجب قبل تغيير جرعة الأدوية أو التخلي عن تناولها استشارة الطبيب المختص.

ويضيف مياسنيكوف، الخطأ الثاني، هو عدم التقيد بمعايير استهلاك الملح والسكر. مع أن التقيد بهذه المعايير يساعد على تخفيض مستوى ارتفاع ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي وأحيانا من دون تناول الأدوية.

ويقول، "معيار استهلاك الملح هو خمسة غرامات في اليوم. ويجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وكذلك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، أن يتناولوا ثلاثة غرامات كحد أقصى".

ويشير الطبيب، إلى أنه لا ينصح من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم بممارسة العلاج الذاتي. لأن تناول الأدوية بالتزامن مع استخدام الأعشاب، قد يؤدي إلى تسمم الكبد الحاد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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