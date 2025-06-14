بالرغم من فوائده- آثار جانبية لخلط بذور الشيا مع الليمون

الوكيل الإخباري- رغم الفوائد الصحية المعروفة لمزيج بذور الشيا مع عصير الليمون، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من بعض الآثار الجانبية المحتملة عند تناوله، خاصة لدى بعض الفئات، وفقًا لما نشره موقع The Health Site.

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أبرز الآثار الجانبية:

اضطرابات هضمية

قد يؤدي هذا الخليط إلى الانتفاخ والغازات وتقلصات المعدة، خاصة لدى من يعانون من مشاكل في الهضم أو غير معتادين على الأطعمة الغنية بالألياف.

خطر الاختناق

بذور الشيا تمتص كميات كبيرة من الماء، وإذا لم تُنقع جيدًا قبل تناولها، فقد تنتفخ في الحلق مسببة صعوبة في البلع أو الاختناق.

تآكل مينا الأسنان

حموضة عصير الليمون قد تُسبب تآكل مينا الأسنان مع مرور الوقت، خاصة إذا التصق الخليط بالأسنان بعد الشرب.

ردود فعل تحسسية

في حالات نادرة، قد يُسبب المزيج طفحًا جلديًا أو حكة أو صعوبة في التنفس لدى من يعانون من حساسية تجاه الشيا أو الحمضيات.

انخفاض سكر الدم

يُنصح من يعانون من انخفاض سكر الدم بتجنّب هذا المشروب، لأن بذور الشيا معروفة بخفضها لمستويات السكر وضغط الدم.