طبيب يحذر: بحة الصوت عرض لهذه الأمراض !

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من علامة تحذيرية قد تدل على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وقال موافي خلال احدى اللقاءات المتلفزة ، إن العلامة التحذيرية التي يقصدها هي بحة الصوت، مؤكدًا أنها من أوائل الأعراض التي تظهر على مريض القلب.



وأضاف أن سبب بحة الصوت عند الإصابة بأمراض القلب يرجع إلى انقطاع العصب المتحكم في الحبل الصوتي الملتف حول الأذين الأيسر.



وحدد أستاذ طب الحالات الحرجة أمراض القلب التي تسبب بحة الصوت في المشكلات التالية:



- تمدد الأذين الأيسر.



- ضيق الصمام الميترالي.

- ارتجاع الصمام الميترالي.



وأشار موافي إلى سهولة معرفة الطبيب ما إذا كانت بحة الصوت عند المريض دليلًا على وجود مشكلة في قلبه أم لا، عن طريق إخضاعه لأشعة الإيكو.



الكونسلتو الطبي

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