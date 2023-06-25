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الأحد، 25-06-2023 08:46 ص

دراسة : عصائر الفاكهة الطبيعية تقلل المخاطر على القلب

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الوكيل الإخباري- وجدت دراسة جديدة قائمة على الملاحظة أن تناول العصير المكون من الفاكهة بنسبة 100% يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والوفيات الناتجة عنها.

وترجع هذه الفائدة إلى مركبات الفلافونويد التي توجد في الفواكه على وجه خاص، وخاصة البوليفينول والإنثوسيانين، وفق "نيوز مديكال".

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ولم تستكشف الدراسة أي نوع من الفاكهة يوفر هذه الفائدة أكثر، لكنها أشارت إلى أن عصائر الفاكهة الخالية من السكر المضاف، والمكونة من الفاكهة بنسبة 100% تمد الجسم بعناصر تقلل مخاطر الاستقلاب على القلب.


واعتمد البحث على بيانات 124 دراسة ومقالة طبية سابقة، تضمنت تجارب بلغ متوسط فترة المتابعة فيها 16 أسبوعاً.


وأجرى البحث فريق من 4 جامعات، هي: جاغيليونيان البولندية، وكاتانيا، وبارما الإيطاليتين، وجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.


ولوحظ تأثير وقائي هامشي لعصائر في تقليل مستوى الكولسترول بالدم لدى من يعانون من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


وارتبطت كل زيادة بمقدار 100 ملغم في اليوم في الأنثوسيانين بانخفاض 1.53 ملغم / ديسيلتر في مستويات الكولسترول الكلية.


ويعتبر استهلاك عصير الفاكهة خياراً ثانوياً مقابل تناول الفاكهة الكاملة، بسبب فقدان العصير للألياف، في حين أن استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر يضر بالتمثيل الغذائي.


لكن وفق نتائج الدراسة فإن تناول عصير الفاكهة بنسبة 100% لا يزيد من مخاطر الاستقلاب على القلب.

 

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