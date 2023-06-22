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الخميس، 22-06-2023 04:35 م

النعناع لمرضى الضغط .. مسموح أم ممنوع؟

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الوكيل الإخباري- يسبب ارتفاع ضغط الدم عدداً من المشكلات الصحية الخطيرة، بما فيها أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويلعب النظام الغذائي دوراً مهما في السيطرة على تلك الحالة، ومن بينها النعناع، فما حقيقة ذلك؟

في السياق التالي، نوضح تأثير النعناع على ضغط الدم، حسبما جاء في موقعي "Live strong"،"Health line".

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تأثير النعناع على ضغط الدم
يحذر بعض الأطباء من الإفراط في تناول النعناع، خاصة لمن يعانون من ارتفاع في مستوياته، بسبب تأثيراته الضارة عليهم، فقد يكون للنعناع ولمكوناته، خاصة  آثار سلبية على مستويات ضغط الدم.


ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، يمكن أن يكون للنعناع آثار ضارة يجب أخذها في الاعتبار قبل استخدامه، فقد تؤثر زيوت النعناع، عند تناولها عن طريق الفم، على طريقة امتصاص الجسم للأدوية الأخرى، وقد تتداخل مع مضادات الحموضة وأدوية ضغط الدم.


ويفضل عند تناول أدوية ضغط الدم، استشارة الطبيب قبل تناول النعناع، لمعرفة تأثيره، فقد يتداخل زيت النعناع مع بعض الأدوية، مثل مثبطات المناعة ومضادات الحموضة، بالإضافة إلى أن الاستعمال الموضعي لزيت النعناع قد يؤدي إلى الإصابة بالطفح الجلدي.


فئات ممنوعة من استعمال زيت النعناع
- مرضى نقص G6PD، وهو إنزيم مسؤول عن حماية كريات الدم الحمراء.
- الأطفال.
- الرضع.

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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