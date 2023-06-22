فاكهة تقلل مخاطر ارتفاع الضغط على القلب

الوكيل الإخباري- وجد باحثون في جامعة تمبل في فيلاديلفيا أن عصير البرقوق الياباني المركّز يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وقد يساعد أيضاً في منع ارتفاع ضغط الدم.



ويُعرف البرقوق الياباني أيضاً باسم "المشمش الياباني"، ويُطلق عليه تقليدياً "أومي" ume في اليابان، ويستخدم في توابل المطبخ الياباني وفق "مديكال نيوز توداي".



وقال الدكتور ساتورو إيغوتشي المشرف على الدراسة: "هذا البحث كان مدفوعاً بالحاجة إلى علاجات بديلة من أدوية ارتفاع ضغط الدم. فالعلاجات الحالية غير كافية لتطبيع مخاطر الوفاة بأمراض القلب وحوادث مثل احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية".



وأضاف: "مرضى ارتفاع ضغط الدم لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بغض النظر عن العلاج أو تطبيع ضغط الدم عن طريق الأدوية مقارنة مع من لديهم ضغط الدم الطبيعي".



وأظهرت التجارب أن "عصير البرقوق الياباني المركّز ساعد في إعاقة إشارات تعزيز أنجيوتنسين 2، هو هرمون الدورة الدموية الذي يلعب دوراً في تطور ارتفاع ضغط الدم".



وأجريت التجارب على الحيوانات، وبينت أن هذا العصير المركّز يساعد في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي الذي يسبب الالتهاب، وتيبس الأوعية الدموية، وأنه قد يمنع مضاعفات ارتفاع الضغط مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.



ووجدت دراسات سابقة أن هذه الفاكهة اليابانية لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويمكن أن تكون مفيدة ضد أمراض الحساسية والسمنة.

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