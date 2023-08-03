الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يصيب فلسطينيين اثنين ويعتقل 16 آخرين في الخليل

بقيمة 120 مليون دينار.. المركزي يطرح الشريحة الثانية من صكوك الكهرباء الوطنية بالمزاد

الدوريات الخارجية: ضبط مركبات تسير بسرعات جنونية على الطرق

اصابتان بحادث صدم بين مركبة وحافلة في عمّان

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سواحل بنما

تعرف على أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس

بدء صرف بدل محروقات الدفعة الأخيرة لمشغلي النقل العام عن حزيران

الدولار قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع

80 وفاة بموجة الحر التي ضربت فرنسا في يوليو

وفيات الخميس 3 / 8 / 2023

الخميس، 03-08-2023 06:54 ص

طبيب يحذر: هؤلاء عرضة للإصابة بالتليف الرئوي

0


الوكيل الاخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تربية هذا الطائر في المنزل، مؤكدًا أنه يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الجهاز التنفسي.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الطائر الذي يقصده هو "الحمام"، مشيرًا إلى أن أضرار تربيته على الرئتين تعادل مخاطر التدخين.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الأشخاص المعتادين على تربية الحمام في المنزل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالتليف الرئوي.

وكشف أن الريش المتطاير من الحمام هو سبب الإصابة بالتليف الرئوي، لأن التعرض له بشكل مستمر يسبب الحساسية، التي قد تؤدي إلى حدوث تندب دائم في أنسجة الرئتين.

وأوضح موافي أن الأدوية المثبطة للمناعة، مثل الكورتيزون، تساعد على الشفاء من التليف الرئوي، لافتًا إلى أن زراعة الرئة تكون الطريقة الوحيدة لإنقاذ المريض، إذا لم يستجب للعلاج الدوائي.

اضافة اعلان

 

الكونسلتو


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023173646270090821

ما هي إسفكسيا الغرق التي توفي بها نجل الفنان حسن يوسف؟

503174

كيف تؤثر الحرارة الشديدة على مرضى السكري؟

image

سبب يجعلك تتناول البطيخ يومياً

0

اكتشاف هام قد يخلّص أشخاص من مرض قاتل

ط

الإصابة به تؤدي للعمى .. أعراض مرض خطير

2023_8_2_17_54_42_134

تحذير من تناول المكسرات.. خطر على هذه الفئة