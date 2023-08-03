طبيب يحذر: هؤلاء عرضة للإصابة بالتليف الرئوي

الوكيل الاخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تربية هذا الطائر في المنزل، مؤكدًا أنه يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الجهاز التنفسي.



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الطائر الذي يقصده هو "الحمام"، مشيرًا إلى أن أضرار تربيته على الرئتين تعادل مخاطر التدخين.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الأشخاص المعتادين على تربية الحمام في المنزل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالتليف الرئوي.



وكشف أن الريش المتطاير من الحمام هو سبب الإصابة بالتليف الرئوي، لأن التعرض له بشكل مستمر يسبب الحساسية، التي قد تؤدي إلى حدوث تندب دائم في أنسجة الرئتين.



وأوضح موافي أن الأدوية المثبطة للمناعة، مثل الكورتيزون، تساعد على الشفاء من التليف الرئوي، لافتًا إلى أن زراعة الرئة تكون الطريقة الوحيدة لإنقاذ المريض، إذا لم يستجب للعلاج الدوائي.

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