طبيب يحذر : هذا شرط اجراء عملية شفط الدهون !

الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن هناك عملية جراحية يقبل عليها الأشخاص الذين يعانون من البدانة، باعتبارها من الجراحات الفعالة لعلاج السمنة المفرطة، لكنها ليست كذلك.

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وقال موافي خلال احدى اللقاءات المتلفزة ، إن العملية الجراحية التي يقصدها هي جراحة شفط الدهون.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن جراحة شفط الدهون لا تساهم في علاج السمنة المفرطة كما يروج لها، لكنها تساعد فقط على إنقاص الوزن بشكل نسبي وتجميل المظهر الخارجي للجسم.



وأكد أن تكميم المعدة وتحويل المسار أفضل من جراحة شفط الدهون في علاج السمنة المفرطة، لأنهما يساهمان في تقليل تناول الطعام، عن طريق تصغير حجم المعدة.



واختتم موافي حديثه بتوضيح أن شرط الخضوع لجراحات السمنة المفرطة هو أن يكون مؤشر كتلة الجسم لدى المريض أكثر من 45 كجم.



الكونسلتو الطبي

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