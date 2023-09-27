الأربعاء 27-09-2023
الوكيل الاخباري

المملكة ستتأثر بكتلة هوائية باردة وأمطار بهذا الموعد

الكرك: مراكز شبابية تنظم أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس

بلدية إربد تزيل اعتداءات المحال التجارية على الشوارع في المدينة الصناعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

بيان مشترك حول لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن

النقابة تنعى وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

الملك يعزي ال بدير وال ميقاتي

شراكة استراتيجية تُعيد رسم معالم الأمن الرقمي: تمكين تُحدث ثورة في مجالات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني من خلال التأهيل والتشغيل

القصيدة التي أنشدت أمام الملك اليوم

الامن العام : 4 وفيات بحادث سير مروع

الأربعاء، 27-09-2023 09:46 م

طبيب يحذر هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا

2023_9_27_16_50_15_513


الوكيل الاخباري- يجب الإسراع في علاج قصور نشاط الغدة الدرقية، لأن التهاون معه قد يزيد من خطر الإصابة بمرضٍ مزعج، حسبما ذكر الدكتور نادر ماهر، استشاري الغدد الصماء والسكري.

اضافة اعلان

 

وقال نادر إن المرض المزعج الذي يقصده هو "فقر الدم"، مشيرًا إلى أن الأنيميا من المضاعفات الشائعة لإهمال علاج قصور نشاط الغدة الدرقية.

العلاقة بين بين قصور نشاط الغدة الدرقية والأنيميا


وأضاف استشاري الغدد الصماء أن سبب انتشار فقر الدم بين مرضى قصور الغدة الدرقية يرجع إلى تراجع نشاط نخاع العظم المسؤول عن إنتاج كريات الدم الحمراء.

وأوضح أن نخاع العظم يعتمد على هرمونات الغدة الدرقية لأداء وظائفه الحيوية، لا سيما إنتاج هيموجلوبين الدم، المسؤول عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وكشفت الأبحاث أن الأدوية البديلة لهرمونات الغدة الدرقية قد تكون سببًا في إصابة من 30 إلى 50% من المرضى بالأنيميا، لأنها تسبب في نقص مستويات الحديد بالدم، وفقًا لموقع "Very wellhealth".

أعراض قصور نشاط الغدة الدرقية


وأشار نادر إلى سهولة اكتشاف الإصابة بقصور نشاط الغدة الدرقية من خلال مجموعة من العلامات التحذيرية، أبرزها:

- الشعور بالتعب.

- الشعور بالبرودة.

- زيادة الوزن.

- الإمساك.

- ضعف العضلات.

- التشنجات العضلية.

- الاكتئاب.

- ضعف الذاكرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6514416a42360406e13a802e

اكتشاف العلاقة الآلية بين مستويات الزنك ومرض السكري

651429bc4c59b7182c10d06a

هل من الطبيعي نسيان الكلمات أثناء التحدث؟

2023926184234617UG

أيهما أفضل تناول الأسماك أم مكملات زيت السمك؟

2083629851632521444

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الصودا على الريق؟

tbl_articles_article_26369_21016e0cea6-2b87-49a5-b0d8-b36612798c46

هل الرمان يرفع نسبة السكر في الدم؟

202392620121710HJ

10 علامات على الإصابة بورم في المخ

أخبار متعلقة
ن

نقص الحديد .. هذا ما يحدث لجسمك

46860

قائمة بأهم الاطعمة لمحاربة اكتئاب الخريف