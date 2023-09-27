طبيب يحذر هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا

الوكيل الاخباري- يجب الإسراع في علاج قصور نشاط الغدة الدرقية، لأن التهاون معه قد يزيد من خطر الإصابة بمرضٍ مزعج، حسبما ذكر الدكتور نادر ماهر، استشاري الغدد الصماء والسكري.

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وقال نادر إن المرض المزعج الذي يقصده هو "فقر الدم"، مشيرًا إلى أن الأنيميا من المضاعفات الشائعة لإهمال علاج قصور نشاط الغدة الدرقية.



العلاقة بين بين قصور نشاط الغدة الدرقية والأنيميا



وأضاف استشاري الغدد الصماء أن سبب انتشار فقر الدم بين مرضى قصور الغدة الدرقية يرجع إلى تراجع نشاط نخاع العظم المسؤول عن إنتاج كريات الدم الحمراء.



وأوضح أن نخاع العظم يعتمد على هرمونات الغدة الدرقية لأداء وظائفه الحيوية، لا سيما إنتاج هيموجلوبين الدم، المسؤول عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.



وكشفت الأبحاث أن الأدوية البديلة لهرمونات الغدة الدرقية قد تكون سببًا في إصابة من 30 إلى 50% من المرضى بالأنيميا، لأنها تسبب في نقص مستويات الحديد بالدم، وفقًا لموقع "Very wellhealth".



أعراض قصور نشاط الغدة الدرقية



وأشار نادر إلى سهولة اكتشاف الإصابة بقصور نشاط الغدة الدرقية من خلال مجموعة من العلامات التحذيرية، أبرزها:



- الشعور بالتعب.



- الشعور بالبرودة.



- زيادة الوزن.



- الإمساك.



- ضعف العضلات.



- التشنجات العضلية.



- الاكتئاب.



- ضعف الذاكرة.